Ινδία: 19χρονος έψελνε χωρίς καμία διακοπή για 50 ημέρες – Έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ 200 ετών

  • Ένας 19χρονος Ινδουιστής ολοκλήρωσε μια από τις πιο σύνθετες και σπάνιες απαγγελίες του ιερού κειμένου Shukla Yajurveda στην πόλη Βαρανάσι.
  • Το επίτευγμα, γνωστό ως «Dandakrama Parayanam», περιλαμβάνει 2.000 μάντρας και διήρκεσε 50 ημέρες χωρίς καμία διακοπή.
  • Η επιτυχής ολοκλήρωση επαναφέρει μια παράδοση που είχε σχεδόν χαθεί για δύο αιώνες, αποτελώντας μια ιστορική στιγμή για την ινδουιστική παράδοση.
Η πόλη Βαρανάσι έγινε μάρτυρας ενός σπάνιου πνευματικού επιτεύγματος, καθώς ένας 19χρονος Ινδουιστής ολοκλήρωσε μια από τις πιο σύνθετες και σπάνιες απαγγελίες του ιερού κειμένου Shukla Yajurveda, επαναφέροντας μια παράδοση που είχε σχεδόν χαθεί για δύο αιώνες.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, συνεχάρη τον Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe για την ολοκλήρωση του λεγόμενου «Dandakrama Parayanam», που περιλαμβάνει 2.000 μάντρας -του κλάδου Madhyandini της Shukla Yajurveda- σε 50 ημέρες χωρίς καμία διακοπή.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μόντι ανέφερε ότι «αυτό που έκανε ο 19χρονος Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe θα μείνει αξέχαστο στις επερχόμενες γενιές».

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του Dandakrama Parayanam στη Βαρανάσι αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την ινδουιστική παράδοση.


Αυτό που καθιστά το επίτευγμα εξαιρετικό δεν είναι μόνο η ακρίβεια της απαγγελίας του Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe, αλλά και το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε στην κλασική της μορφή για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 200 χρόνια.

Μεταξύ 2 Οκτωβρίου και 30 Νοεμβρίου 2025, ο Devavrat απήγγειλε το Dandakrama Parayanam στο Vallabharam Shaligram Sangved Vidyalaya στη Βαρανάσι, ολοκληρώνοντάς το χωρίς καμία διακοπή για 50 ημέρες, διατηρώντας άψογη προφορά και ρυθμό, χωρίς να συμβουλευτεί κανένα γραπτό κείμενο, έχοντας απομνημονεύσει τα πάντα.

Η απαγγελία του αναγνωρίστηκε ως η ταχύτερη και ακριβέστερη μεταξύ όλων των γνωστών κλασικών εκτελέσεων.

