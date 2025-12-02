Ινδία: 19χρονος έψελνε χωρίς καμία διακοπή για 50 ημέρες – Έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ 200 ετών

Η πόλη Βαρανάσι έγινε μάρτυρας ενός σπάνιου πνευματικού επιτεύγματος, καθώς ένας 19χρονος Ινδουιστής ολοκλήρωσε μια από τις πιο σύνθετες και σπάνιες απαγγελίες του ιερού κειμένου Shukla Yajurveda, επαναφέροντας μια παράδοση που είχε σχεδόν χαθεί για δύο αιώνες.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, συνεχάρη τον Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe για την ολοκλήρωση του λεγόμενου «Dandakrama Parayanam», που περιλαμβάνει 2.000 μάντρας -του κλάδου Madhyandini της Shukla Yajurveda- σε 50 ημέρες χωρίς καμία διακοπή.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μόντι ανέφερε ότι «αυτό που έκανε ο 19χρονος Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe θα μείνει αξέχαστο στις επερχόμενες γενιές».

What 19 year old Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe has done will be remembered by the coming generations! Every person passionate about Indian culture is proud of him for completing the Dandakrama Parayanam, consisting of 2000 mantras of the Shukla Yajurveda’s Madhyandini branch,… pic.twitter.com/DpI52VXIbH — Narendra Modi (@narendramodi) December 2, 2025

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του Dandakrama Parayanam στη Βαρανάσι αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την ινδουιστική παράδοση.

A rare achievement by the young vedamurti Devvrat Mahesh Rekhe (19yrs). Son of Vedabrahmasri Mahesh Chandrakant Rekhe of Ahilya nagar (MH), vedamurti Devvrat completed reciting nearly 2000 mantras of Shukla Yajurveda Madhyandina Shakha, (dandakrama parayanam) and thus cleared the… pic.twitter.com/ma5VieJQmL — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) December 1, 2025



Αυτό που καθιστά το επίτευγμα εξαιρετικό δεν είναι μόνο η ακρίβεια της απαγγελίας του Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe, αλλά και το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε στην κλασική της μορφή για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 200 χρόνια.

PM Modi praises 19-year-old Vedamurti Devavrat Rekhe for flawlessly reciting 2,000 Shukla Yajurveda mantras in 50 days in Kashi, calling it an inspiring example of India’s Guru Parampara.#सनातन_धर्म_ही_सर्वश्रेष्ठ_है pic.twitter.com/mmFG1SBZwC — प्रखर (@wokiepedia) December 2, 2025

Μεταξύ 2 Οκτωβρίου και 30 Νοεμβρίου 2025, ο Devavrat απήγγειλε το Dandakrama Parayanam στο Vallabharam Shaligram Sangved Vidyalaya στη Βαρανάσι, ολοκληρώνοντάς το χωρίς καμία διακοπή για 50 ημέρες, διατηρώντας άψογη προφορά και ρυθμό, χωρίς να συμβουλευτεί κανένα γραπτό κείμενο, έχοντας απομνημονεύσει τα πάντα.

Η απαγγελία του αναγνωρίστηκε ως η ταχύτερη και ακριβέστερη μεταξύ όλων των γνωστών κλασικών εκτελέσεων.