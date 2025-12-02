Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι για βιβλίο Τσίπρα: «Κανένα συγχωροχάρτι σε όποιον καταπατά την αλήθεια»

Σύνοψη από το

  • Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική προέβη σε ανακοίνωση για το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και τα όσα αναφέρει για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι.
  • Ο Σύλλογος τονίζει ότι «η τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018 δεν ήταν “φυσικό φαινόμενο”» αλλά «ένα κρατικό έγκλημα που στοίχισε 120 ζωές και έκαψε ακόμη 57».
  • Ακόμη, οι συγγενείς δηλώνουν ότι «δεν ανεχόμαστε τη χρήση της τραγωδίας μας ως εργαλείο προσωπικής αποκατάστασης» και τονίζουν «Κανένα συγχωροχάρτι σε όποιον καταπατά την αλήθεια!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Μάτι - φωτιά

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, με δεδομένη την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και τα όσα αναφέρει για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, προέβη σε ανακοίνωση.

«Η τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018 δεν ήταν “φυσικό φαινόμενο”. Ήταν ένα κρατικό έγκλημα που στοίχισε 120 ζωές και έκαψε ακόμη 57» τονίζουν μεταξύ άλλων και προσθέτουν:

«Μια από τις μελανότερες σελίδες στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας που γράφτηκε, κατά πρώτο με την απραξία των φορέων και επιτελικών και κατά δεύτερον, με την ανικανότητα ουσιαστικής απονομής δικαίου και τις προφανείς σχέσεις της δικαστικής και της εκτελεστικής εξουσίας, διαχρονικά.

Η αντιμετώπιση των νεκρών, των εγκαυματιών, των συγγενών αναδεικνύει μερική αναγνώριση της κατάστασης, σε μια επίπονη και ποινικά διαδικασία που ακόμη δεν έχει καν ολοκληρωθεί.

Η αλήθεια είναι αδιαπραγμάτευτη, όμως.

Γνωρίζουμε όλοι πια ποιοι αποφάσισαν, ποιοι καθυστέρησαν, ποιοι απέκρυψαν, ποιοι άφησαν τους πολίτες ανυποψίαστους. Το αποδεικνύουν οι δικογραφίες, οι μαρτυρίες, τα ντοκουμέντα».

Και συνεχίζουν: «Και ακόμη, επτάμισι χρόνια μετά, αντί για σεβασμό και αυτογνωσία, βλέπουμε να γίνεται από κάποιους συνειδητή προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία.

Να παρουσιαστούν ευθύνες ως “μοίρα”, λάθη ως “ανεξέλεγκτες συνθήκες” και υπεύθυνοι ως “άμοιροι παρατηρητές”.

Προκαλεί οργή κάθε απόπειρα διαστρέβλωσης των γεγονότων μέσα από επιλεκτικές αφηγήσεις και αναφορές, τεχνητές συγκινήσεις και βολικές “λησμονιές”.

Δεν είναι έντιμο να μετατρέπεις μια κρατική κατάρρευση σε προσωπικό “δράμα”.

Δεν είναι σεβασμός να αποσιωπάς πρόσωπα, ευθύνες και γεγονότα που έχουν αποδειχθεί και δικαστικά.

Η αποσπασματική μεταφορά και περιγραφή, εν είδει “περι – αστικού” μυθοπλαστικού πονήματος, αλλοιώνει την πραγματικότητα και αποτελεί συνέχιση του εγκλήματος.

Εμείς, οι συγγενείς των θανότων θυμάτων και οι εγκαυματίες θύματα, δεν επιτρέπουμε και δεν δεχόμαστε σιωπηρά την απαξίωση της κοινής λογικής.

Δεν ανεχόμαστε τη χρήση της τραγωδίας μας ως εργαλείο προσωπικής αποκατάστασης.

Κανένα συγχωροχάρτι σε όποιον καταπατά την αλήθεια! Ως εδώ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παραιτήσεις νευρολόγων σε ΠΑΓΝΗ και Χανιά: Σοβαρό πρόβλημα στις νευρολογικές κλινικές της Κρήτης

Πρέπει να παίρνετε προβιοτικά κάθε μέρα; Τι απαντούν οι ειδικοί

ΑΑΔΕ: Έρχονται νέα “ραβασάκια” από την εφορία – Ποιους αφορά

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την ανεργία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:33 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Επιβάτης πέθανε την ώρα που ταξίδευε με πλοίο προς την Σέριφο 

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σερίφου από τον Πλοίαρχο του επιβατηγ...
17:08 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προειδοποιούν οι οδηγοί ταξί – Έστησαν σκηνές έξω από το υπουργείο Μεταφορών, δείτε βίντεο

Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προειδοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητισ...
16:55 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Το «έσκασε» από νοσοκομείο… για να κάνει διαρρήξεις – Συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη 

Στη σύλληψη ενός διαρρήκτη προχώρησαν οι αστυνομικοί τα ξημερώματα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη,...
16:45 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα για 42χρονο – Τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με έναν 42...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»