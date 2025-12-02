Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα κόντρα ΝΔ – αντιπολίτευσης για την πρόταση να ερευνηθούν οι «υπερτυχεροί»

Νέα κόντρα ξέσπασε ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή το αίτημα της ΝΔ να σταλούν στη Δικαιοσύνη και την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος οι καταθέσεις της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της, Χρήστου Μαγειρία και του Ανδρέα Στρατάκη, γνωστού ως «χασάπη».

Πηγές της ΝΔ εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τη στάση της αντιπολίτευσης να αρνηθεί την πρότασή της και επικρίνουν τη στάση αποχής που επέλεξε κατά την ψηφοφορία. «Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί η στάση του ΠΑΣΟΚ και της εισηγήτριας του Μιλένας Αποστολάκη, η οποία χαρακτήρισε την πρόταση της πλειοψηφίας “ευτελισμό της διαδικασίας”, “επικοινωνιακό πυροτέχνημα” και “συγκάλυψη”.

Πώς είναι δυνατόν να θεωρείται συγκάλυψη η παραπομπή προσώπων στην Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το “ξέπλυμα μαύρου χρήματος”; Συγκάλυψη θα ήταν το ακριβώς αντίθετο. Αυτό δηλαδή που επέλεξε να κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης» τονίζουν χαρακτηριστικά οι κύκλοι της ΝΔ.

Από το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν «επικοινωνιακή παράσταση της ΝΔ» την πρόταση αυτή και λένε χαρακτηριστικά: «Και ένοχη και απομονωμένη η ΝΔ επέλεξε τον ευτελισμό της διαδικασίας σε μια προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της εδραιωμένης στην κοινωνία πεποίθησης περί της κυβερνητικής συγκάλυψης της αλήθειας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκάλυψη την οποία επιχειρεί με την ίδια μεθοδολογία που ακολούθησε και στην εξεταστική για τα Τέμπη».

Για «προσπάθεια εντυπώσεων της ΝΔ μετά τον σάλο για «τυχερά» στελέχη της εμπλεκόμενα στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» κάνουν λόγο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Η ΝΔ προσπαθεί ξανά να δημιουργήσει εντυπώσεις άνευ ουσίας για να παραπλανήσει την κοινή γνώμη».

Πηγές ΝΔ: Για ποιο λόγο η αντιπολίτευση δεν θέλει να ερευνηθούν οι «υπερτυχεροί» – Προστατεύουν κάποιον ή κάτι;

«Προβληματισμό και σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η στάση της αντιπολίτευσης να αρνηθεί την πρόταση της ΝΔ για παραπομπή της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, του Χρήστου Μαγειρία και του Ανδρέα Στρατάκη στον εισαγγελέα και στην Αρχή για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να ερευνηθούν ειδικά για τα ποσά που φέρονται να κέρδισαν -οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα- από τυχερά παιχνίδια», επεσήμαναν πηγές της ΝΔ, σχολιάζοντας τη στάση αποχής που επέλεξε η αντιπολίτευση, κατά την ψηφοφορία.

Τα ερωτήματα, λοιπόν, και οι υπαινιγμοί που όλο το προηγούμενο διάστημα άφηναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης περί “υπερτυχερών” του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι δήθεν καλύπτονται από την ΝΔ, αντιστρέφονται», τόνισαν οι ίδιοι κύκλοι της ΝΔ και πρόσθεσαν:

«Η πλειοψηφία κινείται από την πρώτη ημέρα των ερευνών στην βάση μιας βασικής αρχής: όλα και όλοι θα ερευνηθούν μέχρι τέλους.

Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι φοβούνται; Γιατί δεν θέλουν να παραπεμφθούν ο “χασάπης” και η “αγρότισσα με την Ferrari” στην Δικαιοσύνη; Γιατί δεν θέλουν να ελεγχθεί αν τα λαχεία που φέρονται να κέρδισαν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα ήταν θέμα καθαρής τύχης ή προϊόν άλλης δραστηριότητας;

Φοβούνται κάτι; Υπάρχει δικό τους στέλεχος που έχει κερδίσει το λαχείο; Απλά ερωτήματα θέτουμε που απαιτούν άμεσες απαντήσεις για να μην μένει καμία σκιά».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Επικοινωνιακή παράσταση της ΝΔ στέλνοντας στη δικαιοσύνη καταθέσεις Σεμερτζίδου, Στρατάκη, Μαγειρία

«Και ένοχη και απομονωμένη η ΝΔ επέλεξε τον ευτελισμό της διαδικασίας σε μια προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της εδραιωμένης στην κοινωνία πεποίθησης περί της κυβερνητικής συγκάλυψης της αλήθειας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκάλυψη την οποία επιχειρεί με την ίδια μεθοδολογία που ακολούθησε και στην εξεταστική για τα Τέμπη», ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Όπως υποστήριξαν «σε μια ακόμη επικοινωνιακή παράσταση, η κυβερνητική πλειοψηφία, ζήτησε να σταλούν στη δικαιοσύνη οι καταθέσεις της κ. Σεμερτζίδου, στελέχους της ΝΔ, του κ. Στρατάκη, πολιτευτή της ΝΔ και του κ. Μαγειρία, (η οποία ακόμη δεν έχει δοθεί) Στο αίτημά της ωστόσο δεν αναφέρει το ενδεχόμενο αδίκημα για το οποίο ζητείται η έρευνα».

«Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, θυμίζουμε ότι η “τύχη” έχει χαμογελάσει στον υποψήφιο βουλευτή της ΝΔ κ. Στρατάκη και τον κ. Μαγειρία ο οποίος επεδίωξε να ενταχτεί στα ψηφοδέλτιά της. Ίσως αποτελεί σύμπτωση ότι όποιος είναι στέλεχος τη ΝΔ κερδίζει ! Εάν η ΝΔ επιθυμεί να ερευνήσει την τέλεση ενδεχόμενων αδικημάτων από μάρτυρες που κατέθεσαν στην επιτροπή, να της θυμίσουμε ότι οι πρώτες καταθέσεις που θα πρέπει να διαβιβασθούν στη δικαιοσύνη, είναι αυτές του κ. Βορίδη και του κ. Παππά και οι δυο για τη διερεύνηση τυχόν τέλεσης του αδικήματος της ψευδορκίας», τόνισαν οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ.

Σχολιάζοντας την κατάθεση της ορκωτής ελέγκτριας των Οικονομικών καταστάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα έτη 2021, 2022, Δέσποινας Μαρκοπούλου, οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισαν ότι παρά την αρχική της άρνηση να καταθέσει, «προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή και κατέθεσε χρήσιμα στοιχεία, επιλέγοντας να αρνηθεί να απαντήσει σε κάποιες κρίσιμες ερωτήσεις».

«Η μάρτυρας ανέφερε ότι τα βασικά ευρήματα στα οποία βασίστηκε η επιφύλαξη που διατυπώθηκε στην γνώμη των ορκωτών ελεγκτών αφορούσαν τα κριτήρια διαπίστευσης, λανθασμένες πληρωμές και πληρωμές χωρίς επαρκείς ελέγχους. Επιβεβαίωσε με την κατάθεσή της ότι από το 2022 η ΕΕ είχε προτείνει την επιτήρηση του Οργανισμού και ότι η ίδια είχε ενημερώσει τους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά, Μπαμπασίδη και Σημανδράκο για τα προβλήματα και τα κενά που υπήρχαν σε ότι αφορά βασικά κριτήρια, η μη πλήρωση των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαπίστευση του», τόνισαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«Όταν ερωτήθηκε αν μετά την διαπίστωση τόσο κρίσιμων κενών και ελλείψεων, ζήτησε εκτάκτως συνάντηση για να σημάνει συναγερμό στους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε ότι εγγράφως και προφορικώς τους είχε ενημερώσει. Κατέθεσε επίσης ότι υπήρχε είτε καθυστέρηση είτε διάθεση απόκρυψης στοιχείων από στελέχη και διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν η ίδια ως ελεγκτικό όργανο ζητούσε στοιχεία ή καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Επιβεβαίωσε δε ότι η πρακτική απόκρυψης καταγγελιών, όπως εκείνων που “έμεναν στο συρτάρι για μήνες”, σύμφωνα με τις επισυνδέσεις του κ. Μπαμπασίδη, είναι παντελώς ασύμβατη με οποιοδήποτε ελεγκτικό πρωτόκολλο. Παρά ταύτα, δεν έδωσε πειστική εξήγηση για το πώς άσκησε την εποπτική της αρμοδιότητα, παρότι γνώριζε αυτή τη συστημική δυσλειτουργία».

Με την κατάθεσή της η κ. Μαρκοπούλου επεσήμανε ότι οι αλλεπάλληλες αλλαγές διευθυντών «δεν είναι σύνηθες φαινόμενο» και πως όσοι αναλάμβαναν δεν είχαν την απαιτούμενη εμπειρία, γεγονός που επιδείνωνε τη κακή λειτουργία του Οργανισμού. Το ίδιο επιβεβαίωσε και για τις συχνές αλλαγές των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σχετικά με την ελεγκτική γνώμη των ετών 2021-2022-2023 ως ορκωτή λογίστρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, η μάρτυρας δήλωσε πως οι γνώμες της βασίστηκαν στα δεδομένα της κάθε χρονικής στιγμής που την τροφοδοτούσαν οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι δεν γνώριζε τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία.

Σε ό,τι αφορά τη γνωστή σε όλους σύγκρουση συμφερόντων (Τεχνικός σύμβουλος, Συντονιστής ΚΥΔ) παράμετρος με καταλυτική επίδραση στη δυσλειτουργία του Οργανισμού, αρνήθηκε να απαντήσει αν την είχε αντιληφθεί επικαλούμενη ότι τα θέματα αυτά βρίσκονται εκτός των καθηκόντων της. Εάν γνώριζε μεταγενέστερα πρόσθετα στοιχεία ίσως η ελεγκτική της γνώμη να είχε διαφορετικό περιεχόμενο.

Κατά τη θητεία της, όπως η ίδια κατέθεσε, υπεύθυνος για τις πληρωμές και την διαβίβαση της τελικής λίστας πληρωμών στην Τράπεζα, ήταν ο κ. Τασούλης, ο οποίος όταν προσήλθε στην Επιτροπή ισχυρίστηκε ότι είχε μόνον «τυπικές» και όχι πραγματικές αρμοδιότητες. Η αντίφαση αυτή ενισχύει την εικόνα ενός Οργανισμού με στελέχη που ήταν αμετακίνητοι για πολλά χρόνια κομβικό ρόλο και σήμερα εμφανίζονται ως αμέτοχοι.

«Όπως προκύπτει, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί πεδίο αδιαφάνειας, εσωτερικών παρεμβάσεων και θεσμικής ασυνέχειας, με άμεσες συνέπειες την κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και τα σημερινά υπαρξιακά αδιέξοδα των αγροτών μας», κατέληξαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Προσπάθεια εντυπώσεων ΝΔ μετά το σάλο για «τυχερά» στελέχη της εμπλεκόμενα στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Με φόντο την κατακραυγή για τις αποκαλύψεις ότι οι “γαλάζιοι” εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζονται ιδιαίτερα τυχεροί, προκειμένου να δικαιολογήσουν υπέρογκα ποσά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς τους, η ΝΔ ρίχνει ακόμη ένα προπέτασμα καπνού. Διά του εισηγητή της στην Εξεταστική Επιτροπή, Μ. Λαζαρίδη, ζήτησε να σταλούν στον Εισαγγελέα οι καταθέσεις των “γαλάζιων” υπερτυχερών», τόνισαν χαρακτηριστικά πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως υποστήριξαν, «η ΝΔ προσπαθεί ξανά να δημιουργήσει εντυπώσεις άνευ ουσίας για να παραπλανήσει την κοινή γνώμη».

«Προσπαθεί να πείσει ότι δήθεν η κυβερνητική πλειοψηφία στέλνει υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Το κάνει όμως χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία και ερωτήματα, χωρίς να τεκμηριώνει συγκεκριμένα αδικήματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν», επισήμαναν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, απαιτεί, μέχρι την Πέμπτη 4/12/25, ημέρα κατάθεσης του Χρήστου Μαγειρία (συντρόφου της κ. Σεμερτζίδου), να προσκομιστούν στους βουλευτές – μέλη της Επιτροπής στοιχεία από τυχόν ελέγχους των φορολογικών ελεγκτικών αρχών (ΣΔΟΕ) στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Καθώς και η αναφορά για τέλεση αξιόποινων πράξεων που έστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020 στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Τρικάλων και η οποία περιλαμβάνει εκτενή περιγραφή των ελέγχων που έγιναν το 2018 στον κ. Μαγειρία και σε μέλη της οικογένειάς του.

Όπως και να προσκομιστούν, με βάση ήδη από τον Σεπτέμβριο κατατεθειμένο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όλες οι δικογραφίες με υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η ΝΔ αναγκάστηκε να συναινέσει στο πρώτο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ωστόσο, με κάθε τρόπο συνεχίζει να επιδιώκει την προστασία συγκεκριμένων προσώπων και να σκηνοθετεί τη διαδικασία της εξέτασης των μαρτύρων, προκειμένου να κρύψει (ή να καθυστερήσει) την αλήθεια για το “γαλάζιο» σκάνδαλο”», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, «απέρριψαν ως απαράδεκτο το αίτημα της κ. Μαρκοπούλου για μη δημοσιότητα της κατάθεσής της».

«Η συγκεκριμένη μάρτυρας δεν υπάγεται στα εξαιρούμενα από τον νόμο πρόσωπα. Το εν λόγω αίτημα είναι αβάσιμο, παραβιάζει τις αρχές της Ποινικής Δικονομίας, όπως αυτές της δημοσιότητας των συνεδριάσεων και της διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος. Κανένας μάρτυρας της Εξεταστικής Επιτροπής δεν μπορεί να απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τους προηγούμενους και τους επόμενους μάρτυρες», κατέληξαν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.