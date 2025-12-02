Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 54χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Η αποθήκη «καβάτζα» και τα 2 κιλά κάνναβης

  • Συνελήφθη 54χρονος αλλοδαπός στη Νέα Ιωνία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από διερεύνηση πληροφορίας από την Ομάδα Ασφαλείας.
  • Ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε την αποθήκη της οικίας του στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, ως «καβάτζα», για την απόκρυψη των ουσιών.
  • Κατασχέθηκαν συνολικά πάνω από 2 κιλά κάνναβης, συγκεκριμένα 908,36 γραμμάρια κατεργασμένης «πάστας» και 1 κιλό και 137 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 54χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Η αποθήκη «καβάτζα» και τα 2 κιλά κάνναβης

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών 54χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας αναφορικά με άτομο που διακινεί ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Όπως διαπιστώθηκε χρησιμοποιούσε την αποθήκη της οικίας του στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, ως «καβάτζα», όπου έπειτα από έρευνα στο εσωτερικό της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -908,36- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης «πάστα»,
  • -1- κιλό και -137- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

