ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Με 2,1% η ανάπτυξη το 2025 – Τι λέει για χρέος και πλεονάσματα

Mε 2,1 % αναμένεται να “τρέξει” ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2025, με 2,2% το 2026 και με 1,8% το 2027 σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Επισημαίνεται πως ο Οργανισμός συνδέει τις προβλέψεις του με την πορεία ολοκλήρωση των επενδύσεων του Ταμείου Ανάπτυξης οι οποίες θα κορυφωθούν τον επόμενο έτος προκειμένου να υποχωρήσουν το 2027.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΟΣΑ αναφέρει σε έκθεση του πως ο παράγοντας που θα επηρεάσει την πορεία την ελληνικής οικονομίας θα είναι η κατανάλωση λόγω της αύξησης των εισοδημάτων και της μείωσης της ανεργίας. Επίσης, σημειώνει, ότι οι σωρευτικές αυξήσεις της τάξεως του 8% που θα γίνουν στην αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι τον Απρίλιο του 2027, θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος

Οι δαπάνες και ο πληθωρισμός

Μεταξύ άλλων ο Οργανισμός αναφέρεται στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως τονίζει ο ΟΟΣΑ, οι δαπάνες αυτές αναμένεται να αυξηθούν σε 4% του ΑΕΠ το 2026 από 2,1% του ΑΕΠ το 2025. Και αυτό θα μετριάσει την αύξηση των επενδύσεων.

Ενώ όσον αφορά τον πληθωρισμό της χώρας επισημαίνεται πως αυτός παρέμεινε σταθερός στα επίπεδα του 3% κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους (Ιουλίου- Σεπτεμβρίου) ωστόσο έπεσε απροσδόκητα στο 1,6% τον Οκτώβριο του 2025. Αυτό συνέβη λόγω του ότι οι αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών και των τροφίμων υπερίσχυσαν των χαμηλότερων τιμών ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο πληθωρισμός (σε όρους εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή) εκτιμάται πως θα πέσει στο 2,1%, όχι όμως πριν από το 2027.

Οι μεταρρυθμίσεις

Μάλιστα ο ΟΟΣΑ αναφέρεται και στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων της χώρας. Όπως σημειώνεται, οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίο να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα και αυτό διότι για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού της Ελλάδας θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αλλά και στη μείωση του ποσοστού που αφορά στις ελλείψεις στις δεξιότητες.

Αξίζει να σημειωθεί πως θα ενισχύονταν ο ανταγωνισμός και θα τονώνονταν οι επενδύσεις εάν το κανονιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις εξακολουθούσε να είναι πιο φιλικό και το επόμενο διάστημα.

Επίσης ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει πως θα μειώνονταν οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και θα κάλυπταν καλύτερα οι εργασιακές ανάγκες των επιχειρήσεων εάν:

ενισχύονταν η επαγγελματική κατάρτιση,

άλλαζαν οι πολιτικές της αγοράς εργασίας όσον αφορά στην κατάρτιση και στην παροχή συμβουλών στους ανέργους,

διασφαλίζονταν η υψηλή ποιότητας κατάρτιση.

Μάλιστα, ο Οργανισμός αναφέρει πως θα ενισχύονταν η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, εάν βελτιώνονταν το κομμάτι αναφορικά με την φροντίδα των παιδιών και μετατοπίζονταν οι δημόσιες δαπάνες από τα επιδόματα τοκετού προς τις εγκαταστάσεις για την φροντίδα παιδιών.

Τα πλεονάσματα και το χρέος

Τέλος ο ΟΟΣΑ αναφέρεται στο πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού. Όπως τονίζει ο Οργανισμός, αυτό εκτιμάται πως θα παραμείνει στο 2,3 % -2,9% του ΑΕΠ κατά το διάστημα 2025-2027, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση.

Το 2024, τα υψηλότερα από το αναμενόμενο έσοδα στήριξαν ένα πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 4% του ΑΕΠ και δημιούργησαν περιθώρια για κάποιες επιπρόσθετες δαπάνες.

Τα νέα δημοσιονομικά μέτρα διαμορφώνονται στο 0,7% του ΑΕΠ το 2026 και αυξάνονται στο 0,9% του ΑΕΠ το 2027. Αυτό αντανακλά κυρίως τη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τους εργαζομένους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους και τις οικογένειες, την αύξηση των δαπανών για την άμυνα και την ασφάλεια και τη νέα στήριξη των ενοικίων από τον Νοέμβριο του 2025 και μετά.

Επίσης ο ΟΟΣΑ εκτιμά πως θα μειωθεί σταθερά το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 139,4% του ΑΕΠ στο τέλος του 2026 από 145,8% που προβλέπεται να ανέλθει στο τέλος του χρόνου, ενώ αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 134,5% το 2027.