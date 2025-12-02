Κομοτηνή: Διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Σύνοψη από το

  • Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Ξάνθη, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.
  • Η διακοπή ισχύει ήδη από τις 12.00 και θα διαρκέσει μέχρι νεωτέρας, στο τμήμα μεταξύ του δυτικού και ανατολικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής.
  • Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές παρακαμπτήριες διαδρομές, μέσω της πόλης της Κομοτηνής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες κινητοποιήσεις

Τη διακοπή -λόγω των σημερινών αγροτικών κινητοποιήσεων- της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανατολικού ανισόπεδου κόμβου της πρωτεύουσας της Ροδόπης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ξάνθη, αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης.

Η διακοπή ισχύει ήδη από τις 12.00 και θα διαρκέσει μέχρι νεωτέρας.

Στη διάρκεια των προσωρινών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναλλακτικές παρακαμπτήριες διαδρομές, μέσω της πόλης της Κομοτηνής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παραιτήσεις νευρολόγων σε ΠΑΓΝΗ και Χανιά: Σοβαρό πρόβλημα στις νευρολογικές κλινικές της Κρήτης

Πρέπει να παίρνετε προβιοτικά κάθε μέρα; Τι απαντούν οι ειδικοί

1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις -Ποιους αφορά

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Τι αναφέρει η νέα έκθεση για ανάπτυξη, χρέος και πλεονάσματα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:52 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Η νέα γενιά αγροτών στην πρώτη γραμμή των μπλόκων – «Το μέλλον μας είναι αβέβαιο, αλλά δεν γίνεται να τα παρατήσουμε»

Στα μπλόκα, μπροστά από τα τρακτέρ που χειρίζονται καθημερινά, και δίπλα στους παλιούς, στέκετ...
15:48 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 54χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Η αποθήκη «καβάτζα» και τα 2 κιλά κάνναβης

Συνελήφθη, βραδινές ώρες της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας της ...
15:00 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα για τροχαίες παραβάσεις – Ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή

Ένοχη έκρινε το Β’ Αυτόφωρο Μονομελές Δικαστήριο της Αθήνας την γνωστή ηθοποιό Δήμητρα Ματσούκ...
14:50 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Έρχεται «κρίσιμο 48ωρο» με καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους

Νέο κύμα κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά τις καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσει την χώρα μ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»