Λαζαρίδης κατά Λιακούλη: Με απείλησε ότι «θα ψάξει το παρελθόν των νεκρών γονιών μου»

Enikos Newsroom

πολιτική

Λαζαρίδης, Λιακούλη

«Πυρά» κατά της Ευαγγελίας Λιακούλη εξαπέλυσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, υποστηρίζοντας ότι η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τον είχε απειλήσει ότι «θα ψάξει το παρελθόν των νεκρών γονιών» του.

«Η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι εν ευθέτω χρόνο θα πει δημόσια μια στιχομυθία μας που έγινε την περασμένη Πέμπτη. Την αποκαλύπτω εγώ σήμερα γιατί αρκετά με τη λάσπη του ΠΑΣΟΚ και της κυρίας Λιακούλη στο πρόσωπό μου!  Η κυρία Λιακούλη ενοχλήθηκε γιατί αποκάλυψα ότι μέλη της οικογένειάς της κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ στο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων του κ. Ντογκούλη, τον οποίο το ΠΑΣΟΚ θεώρησε αναξιόπιστο μάρτυρα.

Φεύγοντας, θυμωμένη και σε έξαλλη κατάσταση, μου είπε: «Θα ψάξω εγώ τώρα τους γονείς σου», οι οποίοι βέβαια δεν είναι στην ζωή εδώ και χρόνια. Της είπα ότι αυτό είναι ντροπή. Επιπλέον, της επισήμανα ότι θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν γίνεται να μου επιτίθεται δημιουργώντας εντυπώσεις όπως έκανε με τον μάρτυρα Τζεδάκη και εγώ πολιτικά να μην απαντάω», αναφέρει ο κ. Λαζαρίδης σε ανάρτησή του.

«Τότε άρχισε να μου επιτίθεται και να μου λέει ότι «προσπαθώ να καλύψω τις … πομπές μου με όλα αυτά που κάνω»! Την ρώτησα ποιες είναι οι … πομπές μου χωρίς φυσικά να πάρω απάντηση. Διότι δεν υπάρχουν και το μόνο που τους ενδιαφέρει στο ΠΑΣΟΚ είναι η λάσπη στον ανεμιστήρα. Έφυγα ευχόμενός της καλό Σαββατοκύριακο. Αυτή είναι η μία και μοναδική αλήθεια. Αρέσει δεν αρέσει στην κυρία Λιακούλη. Στο ΠΑΣΟΚ. Και στον κ. Ανδρουλάκη», προσθέτει ο βουλευτής της ΝΔ.

