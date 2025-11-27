Αντιπαράθεση Λαζαρίδη-Λιακούλη για την κατάθεση Ντογκούλη στην Eξεταστική Eπιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, «είχε το θράσος σήμερα να με κατηγορήσει ότι είχα προσυνεννοηθεί με τον μάρτυρα κ. Ντογκούλη για τις ερωτήσεις» ανέφερε με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο “Χ” ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Αναρωτήθηκε μάλιστα, «και γιατί εγώ, και όχι η ίδια, που μέλη της οικογένειάς της κάνουν χρόνια δηλώσεις στο ΚΥΔ του μάρτυρα; Και επομένως έχουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Μετά αναρωτιούνται στο ΠΑΣΟΚ γιατί δεν κουνιέται η βελόνα!» τόνισε στην ανάρτησή του ο βουλευτής της ΝΔ.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της, η κα Λιακούλη είχε αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στη Λάρισα, και μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή, Δ. Ντογκούλης «σε καταφανή προσυννενόηση» με τον εισηγητή της ΝΔ, «επιχείρησε να δημιουργήσει εντυπώσεις απαντώντας σε σχετικό ερώτημά του και καταθέτοντας αόριστα ότι «συγγενικά πρόσωπα της κ Λιακούλη, κάνουν δηλώσεις στο ΚΥΔ του κ Ντογγούλη», χωρίς να διευκρινίζεται αν υπάρχει κάτι το επιλήψιμο σ’αυτό».

Η κα Λιακούλη πρόσθεσε ότι ζήτησε διευκρινίσεις από τον μάρτυρα για το «ποια είναι τα συγγενικά μου πρόσωπα που κάνουν δηλώσεις στο δικό του ΚΥΔ κι εκείνος απάντησε «νομίζω ότι κάνει δήλωση η μητέρα σας…» εξηγώντας ο ίδιος ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πλατυκάμπου, όπου πάντοτε έκανε τη δήλωση καλλιέργειάς της η αγρότισσα μητέρα μου, συνεργάζεται πλέον με το ΚΥΔ του κ Ντογκούλη, ενώ ερωτηθείς πόσα χρήματα προσπορίζει από τα δικαιώματά της, επιβεβαίωσε ότι εισπράττει ελάχιστα από τα δικαιώματά της (περίπου 780 ευρώ). Όταν δε, ρωτήθηκε αν γνωρίζει να υπάρχει το οτιδήποτε επιλήψιμο στην ίδια, ή σε συγγενικά πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντός μου, ο κ. Ντογγούλης απάντησε ρητά «ότι ουδέποτε υποστήριξα εγώ κάτι τέτοιο».». Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η κα Λιακούλη σημείωσε: «Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται! Τα συμπεράσματα για το ήθος του καθένα, στην κρίση των πολιτών…».