Πούτιν: «Σε γενικές γραμμές συμφωνούμε με το ειρηνευτικό σχέδιο» – Ο όρος που θέτει για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες

Νέο όρο για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία, έθεσε την Πέμπτη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνοντας ότι «σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε πως το σχέδιο αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες». Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε ο Πούτιν είπε ότι το το σχέδιο που συζήτησαν ΗΠΑ και Ουκρανία στη Γενεύη έχει διαβιβαστεί στην Μόσχα.

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε τις βασικές του απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι η Ρωσία θα καταθέσει τα όπλα μόνο εάν οι δυνάμεις του Κιέβου αποσυρθούν από τα εδάφη που διεκδικεί η Μόσχα.

Ο Πούτιν πιέζει εδώ και καιρό για τη νομική αναγνώριση των ουκρανικών εδαφών που έχει καταλάβει η Ρωσία με τη βία. Αυτά περιλαμβάνουν τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε παράνομα το 2014, και το Ντονμπάς, που αποτελείται από το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ, τα οποία σήμερα καταλαμβάνει κατά το μεγαλύτερο μέρος τους η Μόσχα.

Για το Κίεβο, το οποίο έχει αποκλείσει την παραχώρηση των τμημάτων του Ντονμπάς που εξακολουθεί να κατέχει, η ανταμοιβή της Ρωσίας για την επιθετικότητά της είναι αδιανόητη.

Το σχέδιο χρειάζεται συζήτηση

Είπε ακόμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν υπόψη τη θέση της Ρωσίας, αλλά ότι ορισμένα πράγματα πρέπει ακόμη να συζητηθούν. Ωστόσο ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία θα σταματήσουν, όταν ο ουκρανικός στρατός αποχωρήσει από τα εδάφη που κατέχει τώρα στο Ντονμπάς.

«Όταν αποχωρήσουν τα στρατεύματα της Ουκρανίας από τα εδάφη που κατέχουν, τότε θα σταματήσουν και οι εχθροπραξίες. Αν δεν αποχωρήσουν, θα το πετύχουμε αυτό με τα ένοπλα μέσα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Oπως είπε αυτή τη στιγμή «σε όλες τις κατευθύνσεις διατηρείται μια θετική δυναμική». «Πολύ περισσότερο που οι ρυθμοί προώθησης των στρατευμάτων μας προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις αυξάνονται» τόνισε. «Από μήνα σε μήνα ο αριθμός των ανακτώμενων, θα λέγαμε, από τα στρατεύματα μας εδαφών σε όλες τις βασικές κατευθύνσεις αυξάνεται».

O ίδιος κατηγόρησε το Κίεβο ότι θέλει να πολεμήσει «μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό» – κάτι που, όπως είπε, η Ρωσία είναι «κατ’ αρχήν» επίσης έτοιμη να κάνει. Επανέλαβε την άποψή του ότι η Ρωσία έχει την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης και ότι οι συγκρούσεις θα τελειώσουν μόνο όταν οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν από τα εμπόλεμα εδάφη.

Κατέχουμε το 70% του Ποκρόφσκ

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το Ποκρόφσκ, με την ουκρανική πόλη να βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, και ελέγχουν το 70% της. Ωστόσο ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού δήλωσε ότι η Ουκρανία αντιστέκεται σθεναρά και ότι οι μάχες μαίνονται στο κέντρο της πόλης.

Η Μόσχα προσπαθεί να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του Ποκρόφσκ, το οποίο οι Ρώσοι αποκαλούν με το σοβιετικό του όνομα Κρασνοαρμέισκ, από τα μέσα του 2024, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να καταλάβουν ολόκληρη την ευρύτερη βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Κιργιστάν, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στο Ποκρόφσκ και τη γειτονική πόλη Μίρνοχραντ, την οποία οι Ρώσοι αποκαλούν Ντιμιτρόφ, αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα και ότι η Ουκρανία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με κατάρρευση της πρώτης γραμμής της, σε ορισμένα σημεία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι οι μονάδες εφόδου προελαύνουν στο κεντρικό και το βόρειο Ποκρόφσκ και ότι οι ρωσικές μονάδες έχουν προχωρήσει ανατολικά, δυτικά και νότια του Μίρνοχραντ.

Τι λέει η Ουκρανία για το Ποκρόφσκ

Ο Αλεξάντρ Σίρσκι, ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, ωστόσο, παρουσίασε μια διαφορετική εικόνα και δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα ουκρανικά στρατεύματα εμποδίζουν τις προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις στο Ποκρόφσκ και το Μίρνοχραντ.

Ο Σίρσκι δήλωσε ότι η Ρωσία αναγκάστηκε να φέρει εφεδρικές δυνάμεις στην περιοχή. Η Επιχειρησιακή Ομάδα Κρούσης «Ανατολή» της Ουκρανίας ανέφερε ξεχωριστά ότι τα στρατεύματά της είχαν επίσης πραγματοποιήσει επιδρομές νότια του σιδηροδρομικού σταθμού του Ποκρόφσκ και ότι οι μάχες μαίνονταν στο κέντρο της πόλης.

Το Reuters μεταδίδει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τους αντικρουόμενους ισχυρισμούς στο πεδίο της μάχης και ότι οι χάρτες που δείχνουν οι δύο πλευρές επίσης αντιφάσκουν μεταξύ τους.

Οι ρωσικοί χάρτες δείχνουν το Ποκρόφσκ υπό τον έλεγχο της Μόσχας και τα ουκρανικά στρατεύματα περικυκλωμένα στο γειτονικό Μίρνοχραντ. Οι ουκρανικοί χάρτες δείχνουν το Ποκρόφσκ ως γκρίζα ζώνη που δεν ελέγχεται από καμία πλευρά και το Μίρνοχραντ ως μη πλήρως περικυκλωμένο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ