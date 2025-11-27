Αθήνα: Υπό βροχή και με συνοδεία μουσικής φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σύνταγμα, Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, Αθήνα,

Σε εορταστικό κλίμα μπήκαν απόψε οι Αθηναίοι. Παρά τη βροχόπτωση, ο δήμαρχος Χάρης Δούκας άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μουσικό πρόγραμμα έβαλε στο πνεύμα των Χριστουγέννων τον κόσμο, που δεν πτοήθηκε από τη βροχή και παρέμεινε με τις ομπρέλες του στο Σύνταγμα.

Η εορταστική εκδήλωση ξεκίνησε το απόγευμα με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Big Band του δήμου Αθηναίων και στη συνέχεια από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα. Η κορύφωση του μουσικού προγράμματος ήρθε με το ειδικά διαμορφωμένο σόου του Πάνου Μουζουράκη.

Λίγο μετά τις 7:30 ο Χάρης Δούκας φωταγώγησε το έλατο ύψους 19 μέτρων, που έφτασε στην Αθήνα από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας και τον εορταστικό διάκοσμο όλης της πλατείας. Κόκκινες και χρυσές μπάλες, στολίδια από φωτισμένο plexiglass σε διάφορα σχέδια, καθώς και 3.000 μέτρα λαμπερά φωτάκια, αναδεικνύουν τη χαρούμενη ατμόσφαιρα των ημερών. Συνολικά στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στο δέντρο, έχουν τοποθετηθεί 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή 168.000 λαμπάκια.

Ο πεζόδρομος της Ερμού έχει εμπλουτιστεί με γιρλάντες και κρεμαστά αστεράκια, ως μια συνέχεια με το δέντρο και στην πλατεία Μητροπόλεως θα τοποθετηθεί η χριστουγεννιάτικη φάτνη.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

