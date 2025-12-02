Κρεμλίνο: Το σκληρό μήνυμα πριν από την συνάντηση Γουίτκοφ, Κούσνερ, Πούτιν – Έφτασε στη Μόσχα η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Το Κρεμλίνο επανέλαβε ότι καμία ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη ικανοποίηση των βασικών του απαιτήσεων, λίγες ώρες πριν από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας. Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται στη Μόσχα για συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε το σχέδιο Τραμπ ως «πολύ καλή βάση» για μια ειρηνευτική διευθέτηση, τονίζοντας ωστόσο ότι η Μόσχα θα συμφωνήσει σε ειρήνη μόνο εφόσον διασφαλίσει τους στόχους του πολέμου της.
  • Η συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Κρεμλίνο την Τρίτη μετά τις 5 μ.μ. τοπική ώρα Μόσχας (16:00 ώρα Ελλάδας).
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κρεμλίνο: Το σκληρό μήνυμα πριν από την συνάντηση Γουίτκοφ, Κούσνερ, Πούτιν – Έφτασε στη Μόσχα η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ
Φωτογραφία: Reuters

Λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑΡωσίας στη Μόσχα, το Κρεμλίνο επανέλαβε με σαφήνεια ότι καμία ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη ικανοποίηση των βασικών του απαιτήσεων, την ώρα που ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται στη ρωσική πρωτεύουσα για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ουκρανία: Πώς η συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ πιέζει το Κίεβο – Γιατί ο Ζελένσκι είναι σε δύσκολη θέση

Το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να επιλύει τα «αρχικά αίτια» ή τις «υποκείμενες αιτίες» της εισβολής στην Ουκρανία – φράσεις που επί χρόνια λειτουργούν ως συντομογραφία για τις πάγιες απαιτήσεις της Μόσχας, όπως η παύση της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, η αναγνώριση των εδάφων που διεκδικεί η Ρωσία στις κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές και, ουσιαστικά, ο τερματισμός της Ουκρανίας ως κυρίαρχου κράτους, επισημαίνει το CNN.

Το σχέδιο Τραμπ είναι μια «πολύ καλή βάση»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επαίνεσε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης της κυβέρνησης Τραμπ ως «πολύ αποτελεσματικές» ενόψει της σημερινής συνάντησης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ, η Ουκρανία ελέγχει το βόρειο τμήμα – Γιατί η Μόσχα πανηγυρίζει την κατάληψη της πόλης

Ο Πούτιν αναμένεται να συζητήσει τις «κατανοήσεις» που έχουν επιτευχθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Κίεβο στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, σε συνάντηση που θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης.

«Το σχέδιο του Τραμπ είναι μια πολύ καλή βάση (για μια ειρηνευτική διευθέτηση), και ελπίζουμε ότι μπορούμε να τηρήσουμε αυτή τη βάση», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο TASS.

Ωστόσο, τόνισε ότι η Μόσχα θα συμφωνήσει στην ειρήνη μόνο εφόσον διασφαλίσει τους στόχους του πολέμου της στην Ουκρανία, τον οποίο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

«Θέλουμε ειρήνη. Γιατί δεν συνάπτουμε αμέσως μια ειρηνευτική συμφωνία; Είναι πολύ δύσκολο. Υπήρχαν υποκείμενοι λόγοι για την απόφαση του Προέδρου μας [Πούτιν] να ξεκινήσει την ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και πρώτα, πρέπει να επιτύχουμε μια συμφωνία που να αντιμετωπίζει εκείνους τους υποκείμενους λόγους», είπε ο Πεσκόφ.

Φωτογραφία: Reuters

Η ώρα της συνάντησης

Ο Ρώσος ηγέτης θα συναντηθεί με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ στο Κρεμλίνο την Τρίτη μετά τις 5 μ.μ. τοπική ώρα Μόσχας (στις 16:00 ώρα Ελλάδας).

«Μετά τις 5 μ.μ. θα αρχίσει η ρωσοαμερικανική συνάντηση. Ο Πούτιν θα δεχθεί τον κ. Γουίτκοφ, τον επικεφαλής διαπραγματευτή των ΗΠΑ για την Ουκρανία, στο Κρεμλίνο. Ο Τζάρεντ Κούσνερ θα συμμετάσχει επίσης, και θα έχουν μια συνομιλία», δήλωσε ο Πεσκόφ σε ενημέρωση, σημειώνοντας ότι ο Πούτιν έχει και άλλες συναντήσεις μέσα στη μέρα.

Όταν ρωτήθηκε πόσο χρόνο έχουν δεσμεύσει για τις συνομιλίες, απάντησε ότι θα μιλήσουν «για όσο χρειαστεί».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι στις συνομιλίες δεν θα συμμετάσχει κανείς άλλος πέρα από τους διερμηνείς, χωρίς όμως να διευκρινίσει αν αυτοί θα είναι από το Κρεμλίνο, τις ΗΠΑ ή και από τις δύο πλευρές.

Φωτογραφία: AP

Στη Μόσχα οι Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μεσολάβηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, γεγονός που, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, εξηγεί γιατί έχουν τεθεί στο επίκεντρο των προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ έφθασε στη Μόσχα για τις συνομιλίες με τον Πούτιν, όπως μετέδωσαν την Τρίτη ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που συνεχίζονται οι συζητήσεις γύρω από τις αμερικανικές προσπάθειες προώθησης ενός ενδεχόμενου ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Μια αυτοκινητοπομπή, η οποία φέρεται να μετέφερε τον Γουίτκοφ και τον απεσταλμένο του Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, αναχώρησε από το αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με πλάνα που δημοσίευσε το RIA Novosti.


Πηγές του TASS ανέφεραν ότι ο Ντμίτριεφ έχει επίσης προγραμματίσει δική του συνάντηση με τον Γουίτκοφ στη Μόσχα.


Προηγουμένως, ένα βίντεο του πρακτορείου TASS έδειχνε αυτοκίνητα με πινακίδες της αμερικανικής πρεσβείας να εισέρχονται στον χώρο του αεροδρομίου, την ώρα που η Ρωσία προετοιμαζόταν για την επίσκεψη.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παραιτήσεις νευρολόγων σε ΠΑΓΝΗ και Χανιά: Σοβαρό πρόβλημα στις νευρολογικές κλινικές της Κρήτης

Πρέπει να παίρνετε προβιοτικά κάθε μέρα; Τι απαντούν οι ειδικοί

Λογαριασμοί ρεύματος Δεκεμβρίου 2025: Δείτε ποιος πάροχος σας συμφέρει και τι θα αλλάξει το 2026

1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις -Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:52 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

ΕΕ: Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την έρευνα για απάτη με κοινοτικά κονδύλια

Μια υπόθεση φερόμενης απάτης γύρω από τη δημιουργία ακαδημίας εκπαίδευσης διπλωματών οδήγησε τ...
13:38 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Βέλγιο: Έφοδος της αστυνομίας στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ και στο Κολλέγιο της Ευρώπης – Έρευνα για κατάχρηση πόρων και απάτη

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε αιφνιδιαστικές εφόδους σε υπηρεσίες της ΕΕ και σε ιδιωτικές...
09:46 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά της Τουρκίας

Ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς τη Γεωργία ανέφερε επίθεση στα ανοιχτά της Τουρ...
08:49 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ινδονησία: 631 νεκροί και 1 εκατομμύριο ξεριζωμένοι από τις πλημμύρες – 472 αγνοούμενοι

Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που σάρωσαν τις τελευτα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»