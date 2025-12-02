Γεωργιάδης: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην παραγωγή φαρμάκων και στην προστασία των νέων από καπνό και αλκοόλ

  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συμμετέχει στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, με κεντρικούς άξονες συζήτησης τον κανονισμό για τα κρίσιμα φάρμακα και την προστασία των νέων από καπνό και αλκοόλ.
  • Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρωτοστατεί στην παραγωγή κρίσιμων φαρμάκων και στην προστασία των νέων, τονίζοντας την ανάγκη η υγεία να αποτελεί βασική προτεραιότητα στον κοινοτικό προϋπολογισμό.
  • Υποστήριξε τη νέα φαρμακευτική νομοθεσία της ΕΕ, η οποία στοχεύει στην προστασία της καινοτομίας και στην καθιέρωση σαφών κανόνων για τα γενόσημα φάρμακα μετά από 11 χρόνια.
Γεωργιάδης: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην παραγωγή φαρμάκων και στην προστασία των νέων από καπνό και αλκοόλ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, συμμετέχει στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών της ΕΕ, που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες: Στον κανονισμό για τα κρίσιμα φάρμακα, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της παραγωγής, στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και στη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας ζωτικών φαρμάκων στην ΕΕ.

Στη συνέχεια, κατά το άτυπο γεύμα εργασίας, οι υπουργοί θα συζητήσουν για τα νέα προϊόντα καπνού και νικοτίνης και τον αντίκτυπό τους στα παιδιά και τους νέους.

Γεωργιάδης: Ανάγκη η υγεία να αποτελέσει βασική προτεραιότητα στον κοινοτικό προϋπολογισμό

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει την παραγωγή κρίσιμων φαρμάκων στο έδαφός της και ότι η Ελλάδα έχει πρωτοστατήσει σε αυτό, όπως και στην προστασία των νέων από καπνό και αλκοόλ.

Τόνισε, επίσης, την ανάγκη η υγεία να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ και υποστήριξε τη νέα φαρμακευτική νομοθεσία που συνδυάζει στήριξη της καινοτομίας με ξεκάθαρους κανόνες για τα γενόσημα μετά τα 11 χρόνια.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, «θα συζητήσουμε σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες για τη στρατηγική επιλογή της Ευρώπης να διατηρήσει την παραγωγή κρίσιμων φαρμάκων στο ευρωπαϊκό έδαφος και να μειώσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες. Είναι κάτι που η Ελλάδα το υποστήριξε σθεναρά από την πρώτη στιγμή και έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα για αυτό».

«Θα μιλήσουμε», συνέχισε ο υπουργός, «για τα μέτρα προστασίας για τους νέους μας κατά της εξάρτησης και της χρήσης προϊόντων καπνού και αλκοόλ. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε ήδη θεσπίσει την πιο αυστηρή νομοθεσία, έχουμε δημιουργήσει ηλεκτρονικές πλατφόρμες, και νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά, την οποία θα παρουσιάσουμε εδώ».

«Θα μιλήσουμε επίσης για την ανάγκη η υγεία να αποτελέσει βασική προτεραιότητα στον κοινοτικό προϋπολογισμό και στην κοινοτική πολιτική, γιατί είναι το Α και το Ω, αγαθό της ζωής του ανθρώπου. Και βεβαίως θα μιλήσουμε για τη νέα φαρμακευτική νομοθεσία, ένα κομμάτι στο οποίο η Ελλάδα έχει παίξει μεγάλο ρόλο. Από τη μια, να προστατευτεί η καινοτομία -γιατί θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί πόλο έλξης καινοτόμων φαρμάκων- και από την άλλη, να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες, και τα έντεκα χρόνια να είναι η απόλυτη προστασία, που μετά θα μπορούν να παράγονται τα γενόσημα φάρμακα. Οκτώ χρόνια να ισχύει η πατέντα, έως έντεκα με τα διάφορα κίνητρα, αλλά από τα έντεκα και μετά να μπορεί να παράγονται τα γενόσημα φάρμακα. Η Ελλάδα στηρίζει και την καινοτομία και τα γενόσημα», κατέληξε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

