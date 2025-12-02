Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στέλνει στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος τις καταθέσεις Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

  • Η ΝΔ ζήτησε να σταλούν στη Δικαιοσύνη και την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος οι καταθέσεις της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, του Χρήστου Μαγειρία και του Ανδρέα Στρατάκη. Το αίτημα έρχεται μετά τις παραδοχές τους για κέρδη συγγενικών προσώπων σε τυχερά παιχνίδια.
  • Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, τόνισε την ανάγκη ελέγχου της νομιμότητας των κερδών για να σταματήσουν οι επιθέσεις της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση ζήτησε να προσκομιστεί τυχόν έλεγχος του ΣΔΟΕ.
  • Παράλληλα, η εξεταστική επιτροπή απέρριψε το αίτημα της Δέσποινας Μαρκοπούλου, νόμιμης εκπροσώπου της ΣΟΛ ΑΕ, για μη τηλεοπτική κάλυψη της κατάθεσής της. Ο κ. Λαζαρίδης ζήτησε να σταλεί στον εισαγγελέα για απείθεια αν επιμείνει.
Να σταλούν στη Δικαιοσύνη και την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος οι καταθέσεις της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της, Χρήστου Μαγειρία και του Ανδρέα Στρατάκη, γνωστού ως «χασάπη» ζήτησε η ΝΔ. Την ίδια ώρα στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταθέσει η Δέσποινα Μαρκοπούλου.

Το αίτημα της ΝΔ έρχεται αφού η Καλλιόπη Σεμερτζίδου και ο Ανδρέας Στρατάκης παραδέχθηκαν στις καταθέσεις τους ότι συγγενικά τους πρόσωπα έχουν κερδίσει σημαντικά ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή σε λαχεία.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε ότι σκοπός είναι να ελεγχθεί εάν κερδήθηκαν νομίμως χρήματα σε λαχεία και τυχερά παιχνίδια προκειμένου να σταματήσουν οι επιθέσεις της αντιπολίτευσης.

Τη βεβαιότητα ότι η αρμόδια Αρχή έχει συλλέξει στοιχεία εξέφρασε από το ΠΑΣΟΚ η Ευαγγελία Λιακούλη, προτείνοντας να ελεχθούν όλα από την εξεταστική επιτροπή.

Εκ μέρους της αντιπολίτευσης ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε μέχρι την Πέμπτη να προσκομιστεί τυχόν έλεγχος που έχει γίνει από το ΣΔΟΕ για όλα τα πρόσωπα που κέρδισαν τυχερά παιχνίδια. Για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν αρκεί η διαβίβαση των καταθέσεων των τριών προσώπων στη Δικαιοσύνη και τον επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, γνωστή και ως «αγρότισσα με τη Ferrari» στην κατάθεση της την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει πως ο σύντροφος της Χρήστος Μαγειρίας, ο οποίος καταθέτει μεθαύριο Πέμπτη, είχε κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια.

Καταθέτει η Δέσποινα Μαρκοπούλου

Παράλληλα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής απέρριψαν το αίτημα της Δέσποινας Μαρκοπούλου, νόμιμης εκπροσώπου της ΣΟΛ ΑΕ, εταιρίας ορκωτών λογιστών, που αιτήθηκε να μην υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη στη σημερινή κατάθεσή της.

«Σε περίπτωση που επιμείνει παρακαλώ να σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για απείθεια», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

 

 

11:17 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

