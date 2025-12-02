ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την ανεργία τον Οκτώβριο

Τα στοιχεία για την ανεργία μηνός Οκτωβρίου ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Συγκεκριμένα, η Αρχή αναφέρει πως το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας έπεσε στο 8,6% τον Οκτώβριο του 2025 από 9,7% που ήταν τον Οκτώβριο του 2024. Παράλληλα, υπήρξε οριακή βελτίωση και σε μηνιαία βάση συγκριτικά με το αναθεωρημένο 8,7% του Σεπτεμβρίου 2025.
Τι άλλο δείχνουν τα στοιχεία
Παράλληλα τα στοιχεία δείχνουν πως:
- Ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε σε 411.369 άτομα, καταγράφοντας μείωση 10,9% (50.326 λιγότερα άτομα) σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024. Ωστόσο, σημειώθηκε μια μικρή αύξηση κατά 1.000 άτομα (+0,2%) σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, Σεπτέμβριο 2025.
- Το σύνολο των απασχολούμενων ανήλθε στα 4.347.352 άτομα. Αυτό μεταφράζεται σε ετήσια αύξηση 1,0% (+44.904 άτομα) και μηνιαία αύξηση 0,5% (+20.586 άτομα) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.
- Τα άτομα ηλικίας κάτω των 75 ετών που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία μειώθηκαν στα 2.982.942, καταγράφοντας πτώση 0,8% τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση.