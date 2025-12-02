Ουκρανία: «Δεν έχουμε σχέση με την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο»

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την επίθεση στο υπό ρωσική σημαία, δεξαμενόπλοιο που δέχτηκε επίθεση με drone, ενώ έπλεε από τη Ρωσία στη Γεωργία φορτωμένο με ηλιέλαιο.

Το πλοίο MIDVOLGA-2 ανέφερε την Τρίτη πως δέχθηκε επίθεση σε απόσταση 129 χιλιομέτρων στα ανοικτά των τουρκικών ακτών, αλλά το πλήρωμά του είναι σώο. Ο πλοίαρχος του τάνκερ δεν ζήτησε βοήθεια και συνεχίζει να πλέει προς το τουρκικό λιμάνι της Σινώπης, γνωστοποίησε μέσω του X η τουρκική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων.

Η ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca, στην οποία ανήκει το πλοίο, τόνισε ότι το καράβι της δέχθηκε επίθεση από drone. Δεν έχει καταστεί σαφής μέχρι στιγμής η προέλευση της επίθεσης και η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας δεν παρείχε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Η τουρκική ναυτιλιακή αρχή ανέφερε ότι το πλοίο έπλεε από τη Ρωσία προς τη Γεωργία, ενώ η Tribeca δήλωσε ότι κατευθυνόταν προς τη Μερσίνη. Και οι δύο πηγές ανέφεραν ότι το πλοίο συνεχίζει να πλέει τώρα προς τη Σινώπη, χωρίς βοήθεια.

«Τα απαραίτητα μηνύματα διαβιβάστηκαν στα αρμόδια μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ουκρανικών αρχών», δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος όταν ρωτήθηκε για σχόλια, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το ένοχο παρελθόν του Κιέβου

Την περασμένη Παρασκευή, ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας έπληξαν στη Μαύρη Θάλασσα δύο δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και τα οποία κατευθύνονταν σε ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για ξένες αγορές. Το Κίεβο προσπαθεί να κλιμακώσει την πίεση στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, Χεόρχι Τίχι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είχε καμία εμπλοκή στην επίθεση της Τρίτης, ότι «θα ήταν παράλογο» να επιτεθεί στο πλοίο δεδομένης της πορείας του προς τη Γεωργία, και ότι αυτό «υποδηλώνει ότι η Ρωσία μπορεί να σκηνοθέτησε όλο αυτό».

«Η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με αυτό το περιστατικό και διαψεύδουμε επισήμως τυχόν ισχυρισμούς τέτοιου είδους που διατυπώνονται από τη ρωσική προπαγάνδα», δήλωσε ο Τίχι στο X.

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο μέχρι στιγμής από τη Μόσχα.

Ο Tούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα είναι απαράδεκτες, σε μια προειδοποίηση «προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)