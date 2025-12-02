Καιρός: Η «ακτινογραφία» του φετινού Νοεμβρίου – Σε ποιες περιοχές οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές, τα στοιχεία για την Αθήνα

Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός- βροχή- Φθινόπωρο

Την «ακτινογραφία» του καιρού που επικράτησε στη χώρα μας τον φετινό Νοέμβριο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το meteo.gr, με σχετικούς πίνακες που αποκαλύπτουν τις περιοχές εκείνες όπου η μέση τιμή των μέγιστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκε σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα, αλλά και εκείνες όπου οι θερμοκρασίες ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα. Σημειώνεται ότι στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +1,6 °C.

Νοέμβριος 2025: Θερμότερος από τα κανονικά σε όλη τη χώρα εκτός από τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο

Αναλυτικά, σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010 έως σήμερα, τον Νοέμβριο του 2025 η μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκε σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, εκτός από τη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου πελάγους, όπου καταγράφηκε ελαφρώς χαμηλότερη από τα κανονικά τιμή (σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010–2019).

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Νοέμβριο του 2025, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Νοεμβρίου ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία, ο Νοέμβριος 2025 καταγράφηκε ως ο 6ος θερμότερος από το 2010. Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ήταν ο 5ος θερμότερος, ενώ στην Κρήτη, τα Νησιά Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα καταγράφηκε ως ο 4ος θερμότερος Νοέμβριος της περιόδου. Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, ο φετινός Νοέμβριος αποτέλεσε τον 6ο ψυχρότερο των τελευταίων 15 ετών.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +1,6 °C, με 27 από τις 30 ημέρες του μήνα να καταγράφονται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 17 ημέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση +0,6 °C από τα κανονικά επίπεδα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ενισχύει τον εγκέφαλο – Πώς να το κάνουμε;

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

Αλλάζει το Kληρονομικό Δίκαιο: Τι θα ισχύει για διαθήκες, αποποιήσεις κληρονομιάς και σύμφωνα συμβίωσης

Αναπτυξιακός Νόμος: Άρχισε η υποβολή αιτημάτων ελέγχου για επενδυτικά σχέδια – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:37 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «σύμπτωση» με τα χιλιάδες κερδισμένα λαχεία – Κτηνοτρόφος είχε 6.000 δελτία το 2022

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα χιλιάδες «κερδισμένα λαχεία» ελεγχόμενων για τις παράνομες αγροτικ...
20:17 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

«Μαφία της Κρήτης»: Ελεύθερος με όρους ο Επίσκοπος για την αγοραπωλησία 175 στρεμμάτων μοναστηριακής περιουσίας 

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτι...
19:58 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο με εγκατάλειψη τραυματία στα Χανιά – Αναζητείται ο οδηγός αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με μηχανή

Τροχαίο με εγκατάλειψη τραυματία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/12) στα Χανιά. Το ατύχημ...
19:47 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Νέος αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων – ΒΙΝΤΕΟ

Σε νέο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»