  • Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και εκπροσώπων κομμάτων σχετικά με τα αγροτικά μπλόκα, κατά τη συζήτηση για την οπλοκατοχή.
  • Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη χαρακτήρισε «εξωφρενικούς» τους ισχυρισμούς της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «άσκησης ακραίας αστυνομικής βίας» και απέρριψε τις αιτιάσεις του ΚΚΕ για «όργιο αστυνομικής βίας και καταστολής».
  • Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «κανένα όργιο καταστολής. Καμία βία. Καθόλου», υπογραμμίζοντας ότι σε εκατοντάδες σημεία αγρότες διαμαρτύρονται και διεκδικούν χωρίς βία ή καταστολή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Κόντρα στη Βουλή για τα αγροτικά μπλόκα – Χρυσοχοΐδης: «Κανένα όργιο καταστολής, καμία βία»

Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων για τα αγροτικά μπλόκα, κατά την διάρκεια συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής. Σημειώνεται ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε την εισήγησή του για την τροπολογία αναφορικά με την οπλοκατοχή.

Η παρουσία του αρμόδιου υπουργού, έδωσε την ευκαιρία στα κόμματα να αναφερθούν στα θέματα των μπλόκων των αγροτών, αλλά και στα νέα μέτρα που επιφέρει για την κατοχή των όπλων η νέα τροπολογία.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, χαρακτήρισε «εξωφρενικούς» τους ισχυρισμούς της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «άσκησης ακραίας αστυνομικής βίας», ενώ η ίδια είπε ακόμη ότι η αστυνομία ξυλοκόπησε και κακοποίησε τους αγρότες.

Απευθυνόμενος προς την κ. Κωνσταντοπούλου, ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι κατηγορεί 57.000 εργαζόμενους αστυνομικούς που προστατεύουν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές. «Αυτά βλέπετε, ενώ σε 1700 διαδηλώσεις δεν υπήρξε ούτε ένας τραυματισμός. Πραγματικά ντροπή. Μας λέγατε πέρυσι για αστυνομικούς που ντύθηκαν προβοκάτορες και έριξαν μολότοφ. Να τελειώνουμε με αυτά. Η Ελληνική Αστυνομία είναι από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες. Δεν είναι σάκος του μποξ για τον καθένα εδώ πέρα, ο αστυνομικός», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Απαντώντας και στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Νικόλαο Καραθανασόπουλο, ο οποίος μίλησε για «όργιο αστυνομικής βίας και καταστολής απέναντι στους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι ωστόσο δεν μάσησαν», ο υπουργός απέρριψε τις αιτιάσεις λέγοντας ότι «ουδέποτε υπήρξε όργιο καταστολής».

«Κανένα όργιο καταστολής. Καμία βία. Καθόλου. Σε εκατοντάδες σημεία υπάρχουν αυτή τη στιγμή μπλόκα αγροτών και διαμαρτύρονται και διεκδικούν. Ούτε βία, ούτε καταστολή», ανέφερε.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της τροπολογίας, ο Μ. Χρυσοχοΐδης παρατήρησε ότι «η Κρήτη είναι ένα λαμπρό νησί, με χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση νομοθετεί για τον «μικρό αριθμό εγκληματικών ομάδων που ταλαιπωρούν το νησί».

«Ο κρητικός λαός δέχεται επίθεση όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή κάποιοι από τα έδρανα της ΝΔ δεν επιλέγουν να πέσει φως, αλλά επιλέγουν τη συγκάλυψη», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Παύλος Χρηστίδης.

17:57 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

ΚΚΕ: Οι πανηγυρικοί λόγοι του πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν την άσχημη κατάσταση των εργαζομένων

«Όσους πανηγυρικούς λόγους και να βγάζουν για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ο πρωθυπουργός...
17:52 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Στη Βουλή το δημοσίευμα της Realnews για τις άδειες λειτουργίας του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και του Aegean College στη Λάρισα – Η ερώτηση Γερουλάνου-Λιακούλη

Κοινοβουλευτικές διαστάσεις λαμβάνει το δημοσίευμα της Realnews σχετικά με τις άδειες λειτουργ...
17:47 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Συνεδριάζει αύριο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 10.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σ...
17:28 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ολόκληρη η τροπολογία για την οπλοκατοχή και τις μπαλωθιές – Απαγόρευση άσκοπων πυροβολισμών και αυστηρότερες ποινές

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία με τις αλλαγές στην οπλοκατοχή και την οπλοχρησία μετά το πε...
