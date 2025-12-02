Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Σύνοψη από το

  • Λόγω του «43ου Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας», θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, από τις 08.00΄ έως τις 10.30΄.
  • Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικές οδούς της Αθήνας, όπως οι Ροβέρτου Γκάλι, Χατζηχρήστου και πολλές άλλες.
  • Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση στις επηρεαζόμενες οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων, για την αποφυγή προβλημάτων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «43ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας», την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και κατά τις ώρες 08.00΄- 10.30΄, θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις παρακάτω οδούς στο κέντρο της Αθήνας:

• Ροβέρτου Γκάλι σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Χατζηχρήστου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Γαλιβάλδη σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Ακαμάντος σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Στησικλέους σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας από οδό Καλλιρρόης προς Λεωφ. Συγγρού.

• Αρακύνθου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Παναιτωλίου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Φρυνίχου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Λυσικράτους σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Σέλλεϋ σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Τριπόδων σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Πρυτανείου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στις παραπάνω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

Παραιτήσεις νευρολόγων σε ΠΑΓΝΗ και Χανιά: Σοβαρό πρόβλημα στις νευρολογικές κλινικές της Κρήτης

Αναδρομικά: «Εγκλωβισμένοι» 400.000 συνταξιούχοι – Τι απαντά η Κεραμέως

Στεγαστική κρίση: Πότε θα παρουσιάσει η Κομισιόν το ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία και τι λέει η Μιχαηλίδου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:12 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Οι αγρότες απέκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων

Σε αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, της εθνικής οδού, στο ύψος των διοδίων των Μα...
19:06 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων – Συνελήφθη 58χρονος – ΒΙΝΤΕΟ

Από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής συνελήφθη, στο πλαίσιο...
18:47 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Τριπλή τραγωδία στο Κερατσίνι: Ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν νεκροί στη βεράντα του σπιτιού τους – Έναν χρόνο πριν είχε πεθάνει και ο γιος τους

Τριπλή τραγωδία στο Κερατσίνι. Ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό στο μπαλκόνι του σπιτιού τους...
18:42 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Χανιά: Έκλεψαν τον απινιδωτή που είχε τοποθετηθεί σε κεντρικό δρόμο – «Πράξη βαθιά ανεύθυνη και επικίνδυνη»

Ένα πρωτοφανές περιστατικό, που προκαλεί ανησυχία, συνέβη στην οδό Σκαλίδη, στο κέντρο των Χαν...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»