Επιβάτης πέθανε την ώρα που ταξίδευε με πλοίο προς την Σέριφο 

  • Τις πρωινές ώρες σήμερα, ένας 86χρονος επιβάτης του πλοίου “ΑΡΤΕΜΙΣ” απεβίωσε ενώ το πλοίο έπλεε προς το λιμάνι της Σερίφου. Η Λιμενική Αρχή Σερίφου ενημερώθηκε από τον Πλοίαρχο.
  • Το πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι της Σερίφου, όπου ο 86χρονος αποβιβάστηκε και μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Ο Λιμενικός Σταθμός Σερίφου διενεργεί την προανάκριση και παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμενικό

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σερίφου από τον Πλοίαρχο του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου “ΑΡΤΕΜΙΣ” , ότι ενώ το πλοίο έπλεε προς το λιμάνι της Σερίφου, ένας 86χρονος ημεδαπός επιβάτης απεβίωσε.

Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Σύρου προς τα λιμάνια Πάρου-Σερίφου-Σίφνου-Κιμώλου-Μήλου, κατέπλευσε στο λιμάνι της Σερίφου, όπου αποβίβασε τον 86χρονο, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τον Λιμενικό Σταθμό Σερίφου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

