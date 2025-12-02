Επιβάτης πέθανε την ώρα που ταξίδευε με πλοίο προς την Σέριφο 

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σερίφου από τον Πλοίαρχο του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου “ΑΡΤΕΜΙΣ” , ότι ενώ το πλοίο έπλεε προς το λιμάνι της Σερίφου, ένας 86χρονος ημεδαπός επιβάτης απεβίωσε.

Το πλοίο που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Σύρου προς τα λιμάνια Πάρου-Σερίφου-Σίφνου-Κιμώλου-Μήλου, κατέπλευσε στο λιμάνι της Σερίφου, όπου αποβίβασε τον 86χρονο, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τον Λιμενικό Σταθμό Σερίφου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.