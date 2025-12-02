Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα για 42χρονο – Τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με έναν 42χρονο να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, όταν ο άνδρας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίστηκε στο χέρι και συγκεκριμένα υπέστη βαθύ θλαστικό τραύμα από τροχό, στην περιοχή των Νέων Επιβατών.

Σύμφωνα με το «Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης», στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ για τη διαχείριση του περιστατικού. «Για την αντιμετώπιση του τραυματία εφαρμόστηκαν άμεσα στο σημείο παρεμβάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος. Ο ασθενής διακομίστηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση», σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.