Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα για 42χρονο – Τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, με έναν 42χρονο να τραυματίζεται στο χέρι από τροχό στην περιοχή των Νέων Επιβατών.
  • Διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο, εφαρμόζοντας παρεμβάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος.
  • Ο τραυματίας διακομίστηκε αιμοδυναμικά σταθερός με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο - Σαρωνίδα - ΕΚΑΒ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με έναν 42χρονο να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, όταν ο άνδρας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίστηκε στο χέρι και συγκεκριμένα υπέστη βαθύ θλαστικό τραύμα από τροχό, στην περιοχή των Νέων Επιβατών.

Σύμφωνα με το «Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης», στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ για τη διαχείριση του περιστατικού. «Για την αντιμετώπιση του τραυματία εφαρμόστηκαν άμεσα στο σημείο παρεμβάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος. Ο ασθενής διακομίστηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση», σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

