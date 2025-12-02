Ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο για ένα ισχυρότερο σύστημα υγείας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υπηρετεί μια αποστολή που συνοψίζεται σε μια βασική αρχή: «Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω». Είναι μια αρχή που καθοδηγεί κάθε μας εγχείρημα, από τη μεταρρύθμιση περίπλοκων συστημάτων υγείας έως τις στοχευμένες δράσεις σε περιοχές με αυξημένη ευαλωτότητα. Η εφαρμογή αυτής της αρχής πραγματοποιείται με συνεπή και συστηματικό τρόπο σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Γραφείο του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο. Λειτουργεί ως κόμβος τεχνικής υποστήριξης για την βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας. Η περίοδος μετά την πανδημία COVID-19 ανέδειξε ότι η αξιοπιστία ενός συστήματος υγείας δεν εξαρτάται μόνο από τις υποδομές, αλλά κυρίως από την ικανότητά του να διασφαλίζει σταθερά υψηλά πρότυπα φροντίδας, διαφάνεια στα δεδομένα και ανθεκτικότητα απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.

Η συνεργασία του ΠΟΥ με το Υπουργείο Υγείας αποτελεί έναν πυλώνα στρατηγικής για την ενίσχυση της ποιότητας και της ασφάλειας της φροντίδας στην Ελλάδα. Δεν περιορίζεται στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά εστιάζει στην ανάπτυξη κοινών στρατηγικών, συντονισμένων δράσεων και πολιτικών που βασίζονται σε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα. Στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας βρίσκεται το πρόγραμμα Health-IQ, μια πρωτοβουλία που συγκεντρώνει κρίσιμα δεδομένα του συστήματος υγείας και εισάγει για πρώτη φορά έναν μηχανισμό μέτρησης της ποιότητας. Πρόκειται για ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο, στο οποίο η φροντίδα τεκμηριώνεται και αξιολογείται συστηματικά, προσφέροντας απτά οφέλη στον ασθενή και ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Παράλληλα, το γραφείο μας δραστηριοποιείται και σε άλλους κρίσιμους τομείς που αποτελούν παγκόσμια καθώς και περιφερειακή προτεραιότητα για τον ΠΟΥ, όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Τα δεδομένα του Global Burden of Disease σκιαγραφούν μια ανησυχητική πραγματικότητα για την Ελλάδα: ολοένα και περισσότερα παιδιά και έφηβοι εμφανίζουν διαταραχές ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 19,23% των παιδιών και των εφήβων ηλικίας 0–19 ετών—σχεδόν ένα στα πέντε παιδιά και εφήβους—ζει με κάποια διαταραχή ψυχικής υγείας.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, να στηρίξουμε τους επαγγελματίες υγείας, και να προσφέρουμε αξιόπιστα δεδομένα στις δημόσιες αρχές. Το Γραφείο μας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας υψηλής ποιότητας για παιδιά και νέους, ανέπτυξε τα πρώτα Πρότυπα Ποιότητας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Νέων, εστιάζοντας στη φροντίδα σε κοινοτικές και εξωνοσοκομειακές δομές. Τα πρότυπα αυτά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και περιλαμβάνουν παραδείγματα τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε χώρας. Η ανάπτυξή τους πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή παιδιών, νέων, φροντιστών και παρόχων υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω εκτενών διαβουλεύσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ.

Το Γραφείο του ΠΟΥ στην Αθήνα δεν λειτουργεί ως απλό διοικητικό παράρτημα. Συνδέει το ελληνικό σύστημα υγείας με τις διεθνείς εξελίξεις, τα σύγχρονα πρότυπα και την πιο αξιόπιστη τεκμηρίωση, προσφέροντας εργαλεία αξιολόγησης, εκπαιδευτικές δράσεις και τεχνική καθοδήγηση για μεταρρυθμίσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στην ποιότητα της φροντίδας. Παράλληλα, συμβάλλει ώστε οι πολιτικές που υιοθετούνται να ευθυγραμμίζονται με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Σε μια περίοδο όπου η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας είναι κρίσιμη, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την αξιοπιστία και την δίκαιη φροντίδα. Με συντονισμένη πολιτική βούληση, συνεργασία των θεσμών και τη συνεχή τεχνική υποστήριξη του ΠΟΥ, μπορούν να διαμορφωθούν υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και στηρίζουν ουσιαστικά τους πιο ευάλωτους.