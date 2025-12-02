Ολόκληρη η τροπολογία για την οπλοκατοχή και τις μπαλωθιές – Απαγόρευση άσκοπων πυροβολισμών και αυστηρότερες ποινές

  • Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία με τις αλλαγές στην οπλοκατοχή και την οπλοχρησία, εντασσόμενη στο νομοσχέδιο για την Οδική Ασφάλεια.
  • Απαγορεύονται πλέον οι άσκοποι πυροβολισμοί και η άσκοπη χρήση εκρηκτικών υλών, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και πρόστιμα έως 50.000 ευρώ.
  • Η τροπολογία εισάγει μηχανισμό προληπτικών μέτρων από τον Εισαγγελέα και θεσπίζει το αδίκημα της παρακίνησης παράνομης προμήθειας ή διαφήμισης χρήσης πυροβόλων όπλων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία με τις αλλαγές στην οπλοκατοχή και την οπλοχρησία μετά το περιστατικό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.

Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την Οδική Ασφάλεια, το οποίο συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Μεταξύ άλλων στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι απαγορεύονται οι άσκοποι πυροβολισμοί και η άσκοπη χρήση εκρηκτικών υλών ή εκρηκτικών μηχανισμών για σκοπούς διαφόρους εκείνων για τους οποίους χορηγήθηκε άδεια αγοράς και κατανάλωσης. Για τους παραβάτες προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και πρόστιμα έως 50.000 ευρώ.

Νέος μηχανισμός προληπτικών μέτρων από τον Εισαγγελέα

Η τροπολογία εισάγει για πρώτη φορά διαδικασία επιβολής προληπτικών ή αποτρεπτικών μέτρων από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών όταν προκύπτει «άμεσος και σοβαρός κίνδυνος» βλάβης ζωής ή σωματικής ακεραιότητας λόγω έντονης φιλονικίας μεταξύ προσώπων ή ομάδων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. οικογενειακές διαφορές, τοπικές-πολιτιστικές ομάδες κ.λπ.).

Τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • απαγόρευση προσέγγισης συγκεκριμένων χώρων,
  • απαγόρευση επικοινωνίας,
  • παράδοση όπλων,
  • εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα,
  • παροχή στοιχείων επικοινωνίας,
  • συμμετοχή σε συμβουλευτικά προγράμματα.

Η διάρκεια τους φτάνει έως έξι μήνες, με δυνατότητα νέας επιβολής μετά την άσκηση ποινικής δίωξης.

Αυστηροποίηση ποινών

Η τροπολογία τροποποιεί σειρά διατάξεων του ν. 2168/1993, με σαφή στόχο την ενίσχυση του αποτρεπτικού χαρακτήρα των ποινών:

Κατοχή κυνηγετικού όπλου χωρίς άδεια: Ελάχιστη ποινή φυλάκισης 6 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500 ευρώ.

Καθυστερημένη ανανέωση άδειας: Παύει η ποινική ευθύνη μόνο αν ο κάτοχος υποβάλει τα δικαιολογητικά εντός εξαμήνου.

Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών: Ελάχιστη ποινή 6 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ.

Παράνομη χρήση εκρηκτικών ή άσκοπων πυροβολισμών: Φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και πρόστιμα έως 50.000 ευρώ.

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι καταστημάτων ή διοργανωτές εκδηλώσεων που αντιλαμβάνονται άσκοπους πυροβολισμούς και δεν τους αναγγέλλουν άμεσα στις Αρχές, τιμωρούνται με φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματική ποινή έως 30.000 ευρώ.

Αδίκημα παρακίνησης η «διαφήμισης» παράνομης προμήθειας ή χρήσης πυροβόλων όπλων

Επίσης για πρώτη φορά, θεσπίζεται το αδίκημα της παρακίνησης, πρόκλησης ή «διαφήμισης» παράνομης προμήθειας ή χρήσης πυροβόλων όπλων, με αυστηρές ποινές και επιβαρυντική περίσταση όταν η πράξη τελείται μέσω διαδικτύου.

Σε περίπτωση που η παρακίνηση απευθύνεται σε ανήλικο, οι ποινές γίνονται σημαντικά αυστηρότερες.

Δείτε εδώ ολόκληρη την τροπολογία

