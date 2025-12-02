Ολόκληρη η τροπολογία για την οπλοκατοχή και τις μπαλωθιές – Απαγόρευση άσκοπων πυροβολισμών και αυστηρότερες ποινές

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία με τις αλλαγές στην οπλοκατοχή και την οπλοχρησία μετά το περιστατικό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.

Η τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για την Οδική Ασφάλεια, το οποίο συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Μεταξύ άλλων στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι απαγορεύονται οι άσκοποι πυροβολισμοί και η άσκοπη χρήση εκρηκτικών υλών ή εκρηκτικών μηχανισμών για σκοπούς διαφόρους εκείνων για τους οποίους χορηγήθηκε άδεια αγοράς και κατανάλωσης. Για τους παραβάτες προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και πρόστιμα έως 50.000 ευρώ.

Νέος μηχανισμός προληπτικών μέτρων από τον Εισαγγελέα

Η τροπολογία εισάγει για πρώτη φορά διαδικασία επιβολής προληπτικών ή αποτρεπτικών μέτρων από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών όταν προκύπτει «άμεσος και σοβαρός κίνδυνος» βλάβης ζωής ή σωματικής ακεραιότητας λόγω έντονης φιλονικίας μεταξύ προσώπων ή ομάδων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. οικογενειακές διαφορές, τοπικές-πολιτιστικές ομάδες κ.λπ.).

Τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν:

απαγόρευση προσέγγισης συγκεκριμένων χώρων,

απαγόρευση επικοινωνίας,

παράδοση όπλων,

εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα,

παροχή στοιχείων επικοινωνίας,

συμμετοχή σε συμβουλευτικά προγράμματα.

Η διάρκεια τους φτάνει έως έξι μήνες, με δυνατότητα νέας επιβολής μετά την άσκηση ποινικής δίωξης.

Αυστηροποίηση ποινών

Η τροπολογία τροποποιεί σειρά διατάξεων του ν. 2168/1993, με σαφή στόχο την ενίσχυση του αποτρεπτικού χαρακτήρα των ποινών:

Κατοχή κυνηγετικού όπλου χωρίς άδεια: Ελάχιστη ποινή φυλάκισης 6 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500 ευρώ.

Καθυστερημένη ανανέωση άδειας: Παύει η ποινική ευθύνη μόνο αν ο κάτοχος υποβάλει τα δικαιολογητικά εντός εξαμήνου.

Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών: Ελάχιστη ποινή 6 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ.

Παράνομη χρήση εκρηκτικών ή άσκοπων πυροβολισμών: Φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και πρόστιμα έως 50.000 ευρώ.

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι καταστημάτων ή διοργανωτές εκδηλώσεων που αντιλαμβάνονται άσκοπους πυροβολισμούς και δεν τους αναγγέλλουν άμεσα στις Αρχές, τιμωρούνται με φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματική ποινή έως 30.000 ευρώ.

Αδίκημα παρακίνησης η «διαφήμισης» παράνομης προμήθειας ή χρήσης πυροβόλων όπλων

Επίσης για πρώτη φορά, θεσπίζεται το αδίκημα της παρακίνησης, πρόκλησης ή «διαφήμισης» παράνομης προμήθειας ή χρήσης πυροβόλων όπλων, με αυστηρές ποινές και επιβαρυντική περίσταση όταν η πράξη τελείται μέσω διαδικτύου.

Σε περίπτωση που η παρακίνηση απευθύνεται σε ανήλικο, οι ποινές γίνονται σημαντικά αυστηρότερες.

