Ελλάδα στον ΟΗΕ: «Η Ουκρανία πρέπει να έχει τον τελικό λόγο, με αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας»

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ύστερα από κοινό αίτημα της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Σλοβενίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τη συνεδρίαση, αξιωματούχοι του Οργανισμού περιέγραψαν τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, με συνεχείς επιθέσεις, μπλακάουτ και χιλιάδες θύματα αμάχους, ενώ η Ελλάδα εξέφρασε για ακόμη μία φορά τη στήριξή της στο διεθνές δίκαιο και στην κυριαρχία της Ουκρανίας.

Η Αναπληρώτρια Επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, Τζόις Μσούγια, ανέφερε ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες σημειώθηκαν «σφοδρές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συχνά μέσα στη νύχτα και σε συνθήκες παγετού». Τόνισε ότι οι επιθέσεις αυτές «συνεχίζουν να προκαλούν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων, να πλήττουν ζωτικές υποδομές και να διακόπτουν βασικές υπηρεσίες». Ειδική αναφορά έκανε στις πόλεις Οδησσό και Χάρκοβο, όπου «μπλακάουτ διάρκειας 12 έως 18 ωρών κόβουν τη θέρμανση και το νερό σε ολόκληρες πολυκατοικίες». Όπως σημείωσε, στην Οδησσό πυραυλική επίθεση «κατέστρεψε υποσταθμό που τροφοδοτούσε αρκετές γειτονιές, συμπεριλαμβανομένου κέντρου φιλοξενίας εκτοπισμένων».

Η κ. Μσούγια προειδοποίησε ότι κάθε πλήγμα σε υποσταθμό ή αγωγό θέρμανσης «κινδυνεύει να προκαλέσει αλυσιδωτές βλάβες με σοβαρές συνέπειες για τους αμάχους», ενώ η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει επιβεβαιώσει «εκατοντάδες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγείας μόνο φέτος». Ζήτησε από το Συμβούλιο να αξιοποιήσει την επιρροή του ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και η απρόσκοπτη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας, υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο για τη στήριξη του πληθυσμού τον χειμώνα έχει χρηματοδοτηθεί μόλις κατά 65%. «Οι Ουκρανοί δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν για καλύτερες συνθήκες. Ζουν τον τέταρτο χειμώνα υπό πυρά και στο σκοτάδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Καγιόκο Γκότο, αξιωματούχος της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, σημείωσε ότι το 2025 ήταν «μία από τις πιο θανατηφόρες χρονιές» του πολέμου, καθώς οι απώλειες αμάχων αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με το 2024. Σύμφωνα με επαληθευμένα στοιχεία, «14.775 άμαχοι –ανάμεσά τους 755 παιδιά– έχουν σκοτωθεί και άλλοι 39.322 έχουν τραυματιστεί» από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Η κ. Γκότο τόνισε ότι οι επιθέσεις σε υποδομές «είναι παράνομες και απαράδεκτες, ανεξαρτήτως του ποιος τις διαπράττει», ενώ έκανε λόγο για «συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στα κατεχόμενα εδάφη. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τα περιστατικά στη Μαύρη Θάλασσα, προειδοποιώντας ότι «αποτελούν ένα ακόμη βήμα στον επικίνδυνο κύκλο κλιμάκωσης». Επανέλαβε ότι κάθε ειρηνευτική λύση πρέπει να διασφαλίζει «την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της».

Την ελληνική θέση εξέφρασε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Αγγελική Μπαλτά, η οποία δήλωσε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιδιά, σημειώνοντας ότι «πρέπει να προστατεύονται ιδιαιτέρως» και ότι στην Ουκρανία «τα δικαιώματά τους στη ζωή, την υγεία, την εκπαίδευση και την ταυτότητα παραβιάζονται καθημερινά», με «περισσότερες από 340 επιθέσεις σε σχολεία μόνο φέτος».

Η Ελλάδα χαιρέτισε την πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την «άμεση, ασφαλή και άνευ όρων επιστροφή» των παιδιών που έχουν μεταφερθεί από την Ουκρανία στη Ρωσία. Όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία, η κ. Μπαλτά επισήμανε ότι η χώρα μας στηρίζει τις συζητήσεις που έγιναν στη Γενεύη και στη Φλόριντα μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για την Ουκρανία και την Ευρώπη χωρίς την Ουκρανία και την Ευρώπη».

Η πρέσβης κάλεσε τη Ρωσία να εγκαταλείψει τις «μαξιμαλιστικές αξιώσεις» και να συμβάλει εποικοδομητικά στην ειρηνευτική διαδικασία. Τόνισε ότι η Ελλάδα «θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και των αρχών της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας». Όπως είπε, «δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση συνόρων που έχουν αλλάξει διά της βίας», καθώς «μια τέτοια πράξη θα συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο».

Κλείνοντας, η κ. Μπαλτά υπογράμμισε πως «τα όπλα πρέπει να σιγήσουν για να ακουστεί η φωνή της ειρήνης» και ότι για το μέλλον της χώρας «η ίδια η Ουκρανία πρέπει να έχει τον τελικό λόγο, με αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας».