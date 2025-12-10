Μπανγκλαντές: Υπογραφή για αγορά μαχητικών Eurofighter από την Ιταλία

Η Πολεμική Αεροπορία του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε την Τρίτη την υπογραφή επιστολής πρόθεσης για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από την Ιταλία, στο πλαίσιο του σχεδίου εκσυγχρονισμού του στρατιωτικού εξοπλισμού της χώρας.

Η συμφωνία υπογράφηκε από τον επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας, Χασάν Μαχμούντ Χαν, και τον Ιταλό πρεσβευτή Αντόνιο Αλεσάντρο, ο οποίος εκπροσώπησε την εταιρεία Leonardo. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Γενικού Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας στο Μπανγκλαντές, παρουσία αξιωματούχων των δύο χωρών.

Ωστόσο, δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των αεροσκαφών που θα αγοραστούν, ούτε αν πρόκειται για νέα ή μεταχειρισμένα μαχητικά, ενώ δεν αποκαλύφθηκε και το κόστος της συμφωνίας.

Το Eurofighter Typhoon, που έχει αναπτυχθεί από κοινοπραξία εταιρειών τεσσάρων κρατών – Βρετανίας, Γερμανίας, Ισπανίας και Ιταλίας – θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα μαχητικά πολλαπλών ρόλων παγκοσμίως. Παρά την υψηλή του απόδοση, η χρήση και η συντήρησή του συνοδεύονται από αυξημένο οικονομικό κόστος, γεγονός που συχνά επηρεάζει τις αποφάσεις αγοράς του.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa