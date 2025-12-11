WSJ: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία φέρνει Αμερικανούς επενδυτές και επαναφέρει τη ρωσική ενέργεια στην Ευρώπη

Σύνοψη από το

  • Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία περιλαμβάνει την αποκατάσταση των ρωσικών ενεργειακών ροών προς την Ευρώπη και αμερικανικές επενδύσεις σε σπάνιες γαίες στη Ρωσία, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.
  • Αμερικανικές εταιρείες αναμένεται να αξιοποιήσουν 200 δισ. δολάρια από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για έργα στην Ουκρανία. Μεταξύ αυτών είναι η δημιουργία ενός κέντρου δεδομένων που θα τροφοδοτείται από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.
  • Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος συνέκρινε τις προτεινόμενες αμερικανορωσικές ενεργειακές συμφωνίες με μια οικονομική εκδοχή της διάσκεψης της Γιάλτας του 1945, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

WSJ: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία φέρνει Αμερικανούς επενδυτές και επαναφέρει τη ρωσική ενέργεια στην Ευρώπη
Φωτογραφία: Reuters

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία περιλαμβάνει την αποκατάσταση των ρωσικών ενεργειακών ροών προς την Ευρώπη, μεγάλες αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα των σπάνιων γαιών στη Ρωσία και τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι τα σχέδια αυτά του Τραμπ περιγράφονται με λεπτομέρειες στις προτάσεις που έχουν δοθεί στους Ευρωπαίους τις τελευταίες εβδομάδες.

Μεταξύ των σχεδίων του Αμερικανού προέδρου είναι αμερικανικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες, όπως και άλλες επιχειρήσεις, να αξιοποιήσουν 200 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία για έργα στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός μεγάλου νέου κέντρου δεδομένων που θα τροφοδοτείται από τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται πλέον από ρωσικές δυνάμεις.

Εξάλλου αμερικανικές εταιρείες προβλέπεται να επενδύσουν σε στρατηγικής σημασίας τομείς στη Ρωσία, όπως η εξόρυξη σπάνιων γαιών και οι γεωτρήσεις πετρελαίου στην Αρκτική, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία προσθέτει ότι θα αποκατασταθεί και η ροή ρωσικής ενέργειας προς τη δυτική Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένας μη κατονομαζόμενος Ευρωπαίος αξιωματούχος συνέκρινε τις προτεινόμενες αμερικανορωσικές ενεργειακές συμφωνίας με μια οικονομική εκδοχή της διάσκεψης της Γιάλτας του 1945.

Σε εκείνη τη διάσκεψη οι νικητές του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου -η Σοβιετική Ένωση, οι ΗΠΑ και η Βρετανία- μοίρασαν τις σφαίρες επιρροής τους στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

18 παιδιά γεννήθηκαν στην Ελλάδα από τον Δανό δότη με γενετική μετάλλαξη που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Άνοια: Κοινό εμβόλιο μπορεί να επιβραδύνει τη νόσο και να μειώσει τον κίνδυνο θανάτου κατά 30%

Σήμερα η κρίσιμη μάχη για την προεδρία του Eurogroup – Πιερρακάκης εναντίον Φαν Πέτεγκεμ

Δημόσιο: Νέα ειδική προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις – Πότε θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα και ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:45 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: «Λύγισε» το Ευρωκοινοβούλιο με τη συγκλονιστική ομιλία του 11χρονου Ρόμαν – «Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μητέρα μου»

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό από τον πόλεμο στην Ουκρανία προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στο Ευρωκ...
09:22 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

«Κατέστρεψε τα Χριστούγεννα»: Σάλος στην Ολλανδία με την AI διαφήμιση των McDonald’s – Την απέσυραν μετά τις αντιδράσεις

Τα McDonald’s της Ολλανδίας βρίσκονται στο επίκεντρο έντονης διαδικτυακής κατακραυγής, καθώς η...
08:48 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ – Ιαπωνία: Επίδειξη ισχύος μετά τα κοινά γυμνάσια Κίνας – Ρωσίας στην περιοχή – Νέα ένταση στην περιοχή

ΗΠΑ και Ιαπωνία πραγματοποίησαν μια επίδειξη στρατιωτικής ισχύος πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπων...
06:31 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Μιανμάρ: Αεροπορική επιδρομή σε νοσοκομείο – Τουλάχιστον 31 νεκροί

Περισσότεροι από 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από αεροπορική επιδρομή της στρατιωτική...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα