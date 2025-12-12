Σοβαρό τροχαίο στην Νέα Ιωνία: Μηχανή παρέσυρε 64χρονη – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στη Νέα Ιωνία, στην οδό Μηβίας, όταν μια 64χρονη γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον πολυσύχναστο δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο μηχανάκι. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η γυναίκα εκτινάχθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ την ίδια τύχη είχε και ο νεαρός οδηγός της μηχανής.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο-ντοκουμέντο, που εξασφάλισε ο Alpha, ο οδηγός σηκώνεται μετά την πρόσκρουση και προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο με το μηχανάκι του. Την ώρα εκείνη, κάτοικοι της περιοχής που έσπευσαν να βοηθήσουν την αιμόφυρτη γυναίκα, τον πλησιάζουν και τον σταματούν. Εκείνος, χωρίς να αντιδράσει, προσποιείται ότι πλησιάζει για να δει την κατάσταση της γυναίκας και στη συνέχεια εξαφανίζεται πεζός, φεύγοντας σαν να μην συνέβη τίποτα.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό. Οι Αρχές συγκεντρώνουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των γύρω καταστημάτων, προσπαθώντας να εντοπίσουν τη διαδρομή διαφυγής του νεαρού και να τον ταυτοποιήσουν.

Η 64χρονη γυναίκα έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, φέροντας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάσταση κρίσιμη, με τις επόμενες ώρες να είναι καθοριστικές για την πορεία της υγείας της.