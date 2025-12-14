Στιγμές τρόμου για επιβάτες λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη: Ο οδηγός πέρασε με κόκκινο σε σιδηροδρομική διάβαση ενώ ερχόταν τρένο και έσπασε την μπάρα

Οδηγός λεωφορείου πέρασε με κόκκινο σε σιδηροδρομική διάβαση ενώ ερχόταν τρένο και έσπασε την προστατευτική μπάρα στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (13/12). Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 53χρονο οδηγό αστικού λεωφορείου, που εκείνη την ώρα μετέφερε επιβάτες.

Στην ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση που βρίσκεται πλησίον των ΚΤΕΛ Μακεδονία, δεν διέκοψε την πορεία του πριν από τη σιδηροδρομική διάβαση που έχει φωτεινή σηματοδότηση, ηχητικά σήματα και κινητά φράγματα που λειτουργούσαν αυτόματα, με αποτέλεσμα να σπάσει τη μπάρα που κατέβαινε, καθώς, εκείνη τη στιγμή, πλησίαζε εμπορική αμαξοστοιχία στη διάβαση.