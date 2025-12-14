Έβρος: Για 13η ημέρα αποκλεισμένο για φορτηγά το Τελωνείο Κήπων

Για 13η ημέρα οι αγρότες του Έβρου έχουν παρατάξει τα περίπου 200 τρακτέρ τους στο Τελωνείο των Κήπων, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό του από φορτηγά. Οι αγρότες επιτρέπουν τη διέλευση όσων φορτηγών μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

Ο αποκλεισμός έχει σαν συνέπεια να έχουν συγκεντρωθεί στο τουρκικό έδαφος ήδη περισσότερα από 1.000 φορτηγά, προερχόμενα από την Τουρκία, σε ένα πάρκινγκ που βρίσκεται κοντά στο Τελωνείο. Ανάμεσά του και αρκετά με Έλληνες οδηγούς.

Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και τα λεωφορεία, περνούν κανονικά από τον μεθοριακό σταθμό, με κατεύθυνση από και προς την Τουρκία.

Στο ελληνικό έδαφος, υπάρχουν στην Εγνατία Οδό ακινητοποιημένα περίπου 300 φορτηγά, ενώ ο μέσος όρος αναμονής ανέρχεται στις 3 ημέρες. Οι υπεύθυνοι του μπλόκου επιτρέπουν τη διέλευση περίπου 100 φορτηγών την ημέρα, ώστε να διατηρείται μια στοιχειώδης ροή.

Η ροή των ΙΧ και λεωφορείων είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς από την Τουρκία εισέρχονται καθημερινά δεκάδες ή και εκατοντάδες, με προορισμό την εμπορική αγορά των κοντινών ελληνικών πόλεων, με αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες ο μέσος όρος αναμονής για τα ΙΧ και τα λεωφορεία να είναι 6 ώρες.

Κι αυτό ενώ στο Τελωνείο δεν λειτουργεί ακόμα το σύστημα που αφορά πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι θα είναι σύντομα υποχρεωμένοι να περνούν από ειδική διαδικασία ταυτοποίησης και βιομετρικών στοιχείων, πριν μπουν στην Ελλάδα.

11:18 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

10:40 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

10:23 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

10:15 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

