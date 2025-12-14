Βουλή: Κόντρα Παπαθανάση – Πολάκη για την εκλογή Πιερρακάκη στο «τιμόνι» του Eurogroup

Σύνοψη από το

  • Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση του Κρατικού προϋπολογισμού, με έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Νίκου Παπαθανάση και του Παύλου Πολάκη για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup.
  • Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, κατηγόρησε τον κ. Πιερρακάκη ότι οφείλει την εκλογή του στην αποδοχή του παγώματος ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, προειδοποιώντας: «Μην το κάνει. Μην προχωρήσει στο πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Θα γίνει πιο μισητός και από τον κ. Ντάϊσελμπλουμ».
  • Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, απέρριψε τους ισχυρισμούς για αποτυχία στην απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, διαβεβαιώνοντας ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ» και έχει πετύχει το 65% των εκταμιεύσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή: Κόντρα Παπαθανάση – Πολάκη για την εκλογή Πιερρακάκη στο «τιμόνι» του Eurogroup

Σε υψηλούς τόνους, ανάμεσα σε κυβέρνηση και Αντιπολίτευση, συνεχίζεται για τρίτη μέρα, η συζήτηση του Κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026 στη Βουλή.

Η αυλαία σήμερα άνοιξε με έντονη αντιπαράθεση μεταξύ, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Νίκου Παπαθανάση και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη και στο επίκεντρό της βρέθηκε, η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup καθώς και η απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Άμεση ήταν η αντίδραση του κ. Παπαθανάση στην επίθεση που εξαπέλυσε ο κ. Πολάκης εναντίον του κ. Πιερρακάκη, τον οποίο κατηγόρησε ότι την εκλογή του την οφείλει στο ότι αποδέχτηκαν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την υλοποίηση της συμφωνίας για το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι που δεν δέχτηκε να κάνει ο κ. Ντάισενμπλουμ η οποία θα επιφέρει πολλά δεινά στην Ηπειρωτική Ευρώπη.

«Έχουμε σημαντικές ιδεολογικές διαφορές με τον κ. Πολάκη αλλά εδώ θα πρέπει να πούμε ότι εσείς χειροκροτούσατε τον Βαρουφάκη και εμείς χειροκροτάμε τον κ. Πιερρακάκη. Σημαντική διαφορά και μεγάλης σημασίας για την Ελλάδα και όσο και να περάσει ο χρόνος δεν θα μπορέσετε να το ξεπεράσετε», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθανάσης.

Από την πλευρά του ο κ. Πολάκης, υποστήριξε ότι ο κ. Πιερρακάκης πριν συμφωνήσει με τον κ. Μητσοτάκη να γίνει υπουργός του, είχε υποστηρίξει, Σημίτη, Παπανδρέου, Βενιζέλο.

«Προειδοποιώ τον κ. Πιερρακάκη. Μην το κάνει. Μην προχωρήσει στο πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Θα γίνει πιο μισητός και από τον κ. Ντάϊσελμπλουμ», είπε και πρόσθεσε ότι «τα έργα που παρουσίασε στην ψηφιακή πολιτική ήταν αέρας κοπανιστός ενώ επί των δικών του ημερών έγινε όργιο ρουσφετιών απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς, φίλους της κυβέρνησης».

Επίσης, ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε τους ισχυρισμούς του κ. Πολάκη για αποτυχία στην απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ και θα συνεχίζει να είναι στις πρώτες χώρες της ΕΕ στους ρυθμούς ανάπτυξης.

Αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει το 65% των εκταμιεύσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, είμαστε και παραμένομε στις πρώτες θέσεις και την ερχόμενη εβδομάδα θα υποβάλουμε το έβδομο αίτημα μας, ύψους 1,3 δις ευρώ», απάντησε ο κ. Παπαθανάσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η «βρώμικη» αλήθεια για τον στεγνωτήρα χεριών: Πώς διασπείρει τα μικρόβια αντί να τα εξαλείφει, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Η Samantha του Sex & The City αποκαλύπτει την εμπειρία της με την εμμηνόπαυση: «Έμαθα καλύτερα τον εαυτό μου»

Καταστήματα: Ανοιχτά σήμερα – Πώς θα λειτουργήσουν τα μεγάλα εμπορικά και τα σούπερ μάρκετ

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 19 Δεκεμβρίου

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:05 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το «όχι» των αγροτών: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στα αγροτικά μπλόκα κατ...
09:56 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Τσιάρας για το «όχι» των αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Αναλαμβάνουν τη δική τους ευθύνη για τη μη προσέλευση στον διάλογο»

Για τη στάση των αγροτών και το «όχι» στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αποφάσισαν στ...
09:11 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

Παρακολουθήστε απευθείας τη συζήτηση στη Βουλή για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026. Δείτε τ...
00:25 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη του πρωθυπουργού σε μπλόκο της Τροχαίας για αλκοτέστ – Συνοδευόταν από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Σε μπλόκο της Τροχαίας για αλκοτέστ στην οδό Στραδίου βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/12) ο ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα