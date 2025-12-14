Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος που συμμετείχε σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομία Περιπολικό

Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμου που διευκόλυνε την παράνομη μεταφορά στη χώρα παράτυπων μεταναστών.

Πρόκειται για έναν 32χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά και προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, εγκληματική οργάνωση και για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε βραδινές ώρες χθες (13-12-2025) σε όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος, στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βεροίας (ύψος Αγίου Αθανασίου), εντοπίσθηκαν πέντε μετανάστες, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι μετανάστες εισήλθαν την ίδια ημέρα παράνομα στη χώρα, έχοντας καταβάλει το χρηματικό ποσό των 2.800 ευρώ έκαστος, σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, χρηματικό ποσό και το όχημα μεταφοράς.

11:26 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Έβρος: Για 13η ημέρα αποκλεισμένο για φορτηγά το Τελωνείο Κήπων

Για 13η ημέρα οι αγρότες του Έβρου έχουν παρατάξει τα περίπου 200 τρακτέρ τους στο Τελωνείο τω...
10:40 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Κανένα ίχνος του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου που εξαφανίστηκε – Συνεχίζονται οι έρευνες

Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής οι έρευνες στην Κρήτη, μετά την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού ...
10:23 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ζητεί από την Πολιτεία μέτρα για να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη

Ψήφισμα εκδόθηκε μετά το τέλος της γενικής συνέλευσης των μελών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγ...
10:15 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Νέες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων – Πού υπάρχουν μπλόκα στη Δυτική Ελλάδα

Σε νέες κινητοποιήσεις προγραμματίζουν να προχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας ...
