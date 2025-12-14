ΟΛΜΕ: Συμμετέχει στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου

  • Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για τις 16 Δεκεμβρίου 2025, «ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ».
  • Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι «οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα».
  • Η ΟΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών.
Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολεία

Σε σημερινή ανακοίνωση, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι «οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα.

Σε σημερινή ανακοίνωση, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι «οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα.

Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία».

Η ΟΛΜΕ καλεί «τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών».

