Αττική: Συνελήφθησαν 15 παρκαδόροι και 8 υπεύθυνοι καταστημάτων για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων

  • Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας Αττικής οδήγησε στη σύλληψη 23 ατόμων σε περιοχές με έντονη νυχτερινή δραστηριότητα. Οι συλλήψεις αφορούν παρκαδόρους και υπεύθυνους καταστημάτων για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων.
  • Από τους 23 συλληφθέντες, οι 15 παραλάμβαναν τα οχήματα και 8 ήταν οι προσωρινά υπεύθυνοι καταστημάτων. Στάθμευαν τα οχήματα σε δημόσιους χώρους και ζητούσαν χρηματικό αντίτιμο χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού.
  • Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων. Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
Διήμερη επιχειρησιακή δράση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 12 και 13 Δεκεμβρίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου με έντονη νυχτερινή δραστηριότητα οδήγησε στη σύλληψη 23 παρκαδόρων και προσωρινά υπεύθυνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων παρέχοντας υπηρεσίες στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Εκ των 23 συλληφθέντων, οι 15 παραλάμβαναν τα οχήματα και 8 ήταν οι προσωρινά υπεύθυνοι των καταστημάτων.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες παραλάμβαναν τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στα καταστήματα, παρέδιδαν σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τοποθετούσαν επί του ανεμοθώρακα των οχημάτων έτερο απόκομμα, σταθμεύοντας ακολούθως αυτά σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων.

Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, τονίζει η ΕΛ.ΑΣ..

20:40 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

