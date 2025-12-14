Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Νέο βίντεο από τα 15 λεπτά της φρίκης – Παιδιά και γονείς πεσμένοι στο έδαφος, οι φωνές και οι εκκλήσεις

Την δραματική στιγμή που δεκάδες Εβραίοι της Αυστραλίας έχουν πέσει στο έδαφος και προσπαθούν να καλυφθούν από τους πυροβολισμούς, κατά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ, του Σίδνεϊ, κατέγραψε η κάμερα ενός εξ αυτών.

Για πάνω από 15 λεπτά, εκατοντάδες οικογένειες ήταν ξαπλωμένες στο έδαφος, φοβούμενες για τη ζωή τους. Στο βίντεο ακούγονται απελπισμένες φωνές, τραγικές εκκλήσεις προς την αστυνομία, πυροβολισμοί και φωνές παιδιών.