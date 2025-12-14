Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Νέο βίντεο από τα 15 λεπτά της φρίκης – Παιδιά και γονείς πεσμένοι στο έδαφος, οι φωνές και οι εκκλήσεις

Enikos Newsroom

διεθνή

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Νέο βίντεο από τα 15 λεπτά της φρίκης – Παιδιά και γονείς πεσμένοι στο έδαφος, οι φωνές και οι εκκλήσεις

Την δραματική στιγμή που δεκάδες Εβραίοι της Αυστραλίας έχουν πέσει στο έδαφος και προσπαθούν να καλυφθούν από τους πυροβολισμούς, κατά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ, του Σίδνεϊ, κατέγραψε η κάμερα ενός εξ αυτών.

Για πάνω από 15 λεπτά, εκατοντάδες οικογένειες ήταν ξαπλωμένες στο έδαφος, φοβούμενες για τη ζωή τους.  Στο βίντεο ακούγονται απελπισμένες φωνές, τραγικές εκκλήσεις προς την αστυνομία, πυροβολισμοί  και φωνές παιδιών.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 κορυφαίες συμβουλές για άνδρες που θέλουν φλογερή σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με ειδικό

Baby botox: Ποια τα οφέλη και οι κίνδυνοι του να ξεκινήσει κάποιος τις ενέσεις πριν εμφανιστούν ρυτίδες

Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Πότε θα αρχίσει η εφαρμογή τους – Τι ισχύει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Παραδείγματα

Μετρό: Ποιες περιοχές μπαίνουν πρώτες στον χάρτη των νέων επεκτάσεων – Νέοι σταθμοί σε Γλυφάδα, Ίλιον και Μαρούσι

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:50 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Διεθνής κατακραυγή για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ – «Αποτροπιασμένοι» Κάρολος και Καμίλα

Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα είναι “αποτροπιασμένοι και λυπημένοι” ...
17:54 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Σίδνεϊ: Οι φωτογραφίες των δύο δραστών της τρομοκρατικής επίθεσης – Έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι του ενός

Τουλάχιστον 12 νεκροί και περίπου 30 τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης δύο ενόπλων κ...
17:16 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Guardian: «Μύρισαν χρήμα και έσπευσαν» – Ο ανταγωνισμός αμερικανικών εταιρειών για να πλουτίσουν από την κατεστραμμένη Γάζα

Σαν τους γύπες έχουν μαζευτεί γύρω από την Γάζα οι αμερικανικές εταιρείες με καλές διασυνδέσει...
16:16 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Νετανιάχου για την επίθεση στο Σίδνεϊ: «Τους είχα προειδοποιήσει – Ρίχνουν λάδι στην φωτιά του αντισημιτισμού»

Λίγες ώρες μετά τη φονική τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, κα...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα