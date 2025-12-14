Ο Δικαστής: Η Λέττα είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει την αλήθεια για το τροχαίο, απόψε στις 21:45 στον ΑΝΤ1

Ο Δικαστής: Η Λέττα είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει την αλήθεια για το τροχαίο, απόψε στις 21:45 στον ΑΝΤ1

Ραγδαίες οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Ο Δικαστής” απόψε στις 21:45 στον Αντ1.

Ο Δικαστής, προσπαθώντας να προστατεύσει τον Άλκη, κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη στον Νώντα. Την ίδια ώρα, η Αθηνά πιέζει τον Μανώλη για εκδίκηση και ο Τάσος δέχεται μια καλή προσφορά, προκειμένου να μη μιλήσει ποτέ για ό,τι πραγματικά έχει συμβεί.

Παράλληλα, η Λέττα είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει την αλήθεια για το τροχαίο, ενώ η Σόνια ανακαλύπτει έκπληκτη τη σύνδεση του αυτοκινήτου της κόρης της, με το τροχαίο ατύχημα.

Και ενώ ο Άλκης αρχίζει να επικοινωνεί με την Άννα, αγνοώντας τη Φραντζέσκα, ο Δράκος δέχεται το πρώτο ξέσπασμα της οργής του Σταβέρη, που διψάει για εκδίκηση.

Δείτε το Trailer: 

