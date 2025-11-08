Ο Δικαστής- επόμενα επεισόδια: Ο Σταβέρης πιέζει την αστυνομία να βρεθεί ο ένοχος

Νάντια Ρηγάτου

Media

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ  «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1  κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22:30.  

 ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

 ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Επεισόδιο 4

Ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος), φοβισμένος και απεγνωσμένος με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, ζητάει βοήθεια από τον Δράκο (Γιώργος Χρανιώτης), τον αρχηγό της συμμορίας του.

Κι ενώ ο Σταβέρης (Νίκος Ψαρράς) ανακρίνει τον Χρήστο (Μιχάλης Αρτεμισιάδης), ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) φοβούμενος τις εξελίξεις, προσπαθεί να δημιουργήσει άλλοθι για τον Άλκη (Νικόλας Χαλκιαδάκης).

Μόνο που ο Άλκης (Νικόλας Χαλκιαδάκης), αποφασίζει να πάει στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο Λευτέρης (Γιάννης Σύριος) κι εκεί θα τον περιμένει μια περίεργη συνάντηση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Επεισόδιο 5

Η Κλέλια (Σμαράγδα Αδαμοπούλου) ζητάει επίμονα να νοσηλευτεί ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος), ενώ ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) της ζητάει να μη δημοσιοποιήσει το θέμα.

Την ίδια ώρα, η Αθηνά (Νάντια Σπηλιωτοπούλου) μαθαίνει από τη Βέρα (Μαριάννα Πολυχρονίδη) ότι υπάρχει ύποπτος για το ατύχημα του γιου της και ο Μανώλης (Νίκος Ψαρράς) πιέζει την Αστυνομία για απαντήσεις, προκειμένου να πάρει εκδίκηση.

Η ευκαιρία θα του δοθεί όταν ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος) μεταφέρεται για νοσηλεία στο ίδιο νοσοκομείο με τον γιο του. Όλα είναι υπέρ του και ο «ένοχος» πολύ κοντά του.

