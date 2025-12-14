Σύγκρουση Φλωρίδη με Φάμελλο και Χαρίτση στη Βουλή

Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης στη Βουλή μεταξύ του Γιώργου Φλωρίδη, του Σωκράτη Φάμελλου και του Αλέξη Χαρίτση, κατά την συζήτηση επί του προϋπολογισμού, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο για παραποίηση των δηλώσεών του, αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, για μικροκομματικά οφέλη, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε αναφερθεί λίγα λεπτά νωρίτερα σε δηλώσεις του Φλωρίδη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τον είχε κατηγορήσει για ακραία χυδαιότητα.

«Γκάνγκστερ δεν είναι ο αγρότης στη Νίκαια που έχει δύο χρόνια να πάρει αποζημίωση από τα φερτά σε ένα χωριό που καταστράφηκε πλήρως από την πλημμύρα του Daniel. Γκάνγκστερ είναι ο κτηνοτρόφος που συναντήσαμε στον Τύρναβο με τέσσερα παιδιά που έχει χάσει το κοπάδι του έξι μήνες και δεν έχει ένα ευρώ για τα παιδιά του; Η είναι ο αγρότης από το Κιλκίς που βγήκε και είπε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μας έχει ισοπεδώσει;», είπε ο κ. Φάμελλος και τόνισε ότι αυτοί είναι άθλιοι χαρακτηρισμοί για να κρύψει η κυβέρνηση την αλήθεια για τα γαλάζια στελέχη που έπαιρναν τις ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Καημό το ‘χω να έρθετε για αντιπαράθεση στη Βουλή και να χρησιμοποιήσετε τα λόγια που έχω πει και όχι αυτά τα οποία εσείς λέτε ότι είπα. Όσα ειπώθηκαν από μένα, μπορεί να τα δει ο καθένας, υπάρχουν τα βίντεο. Θυμίζω ότι η διατύπωσή μου ήταν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών, αυτή τη στιγμή διαδηλώνει και διαμαρτύρεται τηρώντας τη νομιμότητα. Υπάρχει μια ελάχιστη μειοψηφία, η οποία μετέρχεται πράξεις βίας που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών, και τη ζωή τους ενδεχομένως. Καταστρέφει δημόσια περιουσία που είναι τα περιπολικά της αστυνομίας και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή κάποιων ανθρώπων, όπως των καρκινοπαθών στο Ηράκλειο που επειδή κατέλαβαν το αεροδρόμιο, δεν μπόρεσαν να φτάσουν τα ραδιοϊσότοπα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι θεραπείες. ‘Αρα δεν ξέρουμε αν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα χάσουν τη ζωή τους», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Η συγκεκριμένη αναφορά του υπουργού Δικαιοσύνης προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. «Αυτά τα οποία λέω για τους καρκινοπαθείς, είναι η ανακοίνωση του Διευθυντή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης, του υπεύθυνου για τις θεραπείες με ραδιοισότοπα. Είναι η δική του ανακοίνωση», είπε ο κ. Φλωρίδης και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν 20 καρκινοπαθείς, των οποίων η ζωή κινδύνευσε επειδή δεν μπόρεσε να προσγειωθεί το αεροπλάνο, τα ραδιοισότοπα επέστρεψαν στην Αθήνα και οι θεραπείες τους πήγαν πίσω και η αγωνία του Διευθυντή τώρα πόσων η ζωή κινδυνεύει».

«Κύριε Φλωρίδη, η ΕΛΑΣ του κυρίου Χρυσοχοΐδη έδιωξε δύο ασθενοφόρα από το μπλόκο που είχαν ανοίξει αγρότες στην Πάτρα. Και έρχεστε εδώ και μας μιλάτε για τους ασθενείς; Σας έπιασε ο πόνος για τους καρκινοπαθείς;», είπε ο Αλέξης Χαρίτσης και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επενδύετε στον κοινωνικό αυτοματισμό, αυτή τη φορά δεν θα σας περάσει». «Στριφογυρνάει ο… Μοντεσκιέ στον τάφο του, με αυτά που λέτε. Τολμάτε και μιλάτε για διάκριση εξουσιών», είπε σε άλλο σημείο της παρέμβασής του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

«Εκτιμώ που δύο πολιτικοί αρχηγοί που τιμήθηκαν με θέση στον εξώστη, ήρθαν σήμερα στη Βουλή να αντιπαρατεθούν μαζί μου»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολίασε με δηκτικό ύφος τις παρεμβάσεις των προέδρων των ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου και της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση.

«Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι δύο πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι τιμήθηκαν με μία θέση στον εξώστη του σε μία πρόσφατη εκδήλωση, ήρθαν σήμερα. Εγώ, πάντως, εκτιμώ το γεγονός ότι οι αρχηγοί του εξώστη ήρθαν σήμερα να μιλήσουν μαζί μου εδώ. Κύριε Φάμελλε, στην παγκόσμια ιστορία δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο, ηγεσία κόμματος να το θέσει σε διαδικασία διάλυσης, προκειμένου να συνεργαστεί με άλλο κόμμα, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα. Θέσατε τον ΣΥΡΙΖΑ σε διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης. Αλλά ο εκκαθαριστής που ανέλαβε, είπε ότι τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας δεν έχουνε καμία αξία. Γι’ αυτό σας έβαλε στον εξώστη», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Σημείωσε ότι «όταν θέσατε το κόμμα σας σε διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής που ανέλαβε είναι ο πρώην αρχηγός σας, ο οποίος έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για να εκκαθαρίσει όλο τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. ‘Αρα, δηλαδή, όλα τα παλιά περιουσιακά του στοιχεία. Αυτός λέει εκεί μέσα ότι οι υπουργοί που είχε βάλει δεν ξέρανε τι τους γινότανε. ‘Αλλοι πηγαίνανε στη Ρωσία και δεν ξέρανε ποιον βλέπανε, άλλοι να πουλήσουν κουπόνια. Για όλο αυτό το χάλι, στο οποίο οδηγήθηκε η χώρα, έφταιγε ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ εκτός από αυτόν που ήταν αρχηγός και διόριζε υπουργούς. Ο ίδιος είπε, με το βιβλίο που έβγαλε, ότι τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καμία αξία και τα πετάει. Και εσάς σας πέταξε στον εξώστη και δεν πήρατε χαμπάρι τι ήταν αυτό! Επομένως, οι αναφορές στο κράτος δικαίου προϋποθέτουν, ειδικά από κάποιους που κυβέρνησαν να έχουν μια αντίστοιχη πορεία, την οποία υποστήριξαν στην πράξη, όσο κυβερνούσαν. Αντίθετα, τα πεπραγμένα σας δείχνουν ότι κάθε έννοια κράτους δικαίου την καταπατήσατε», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Όλα μπορώ να τα αποδώσω, είπε ο Γιώργος Φλωρίδης, «στη μόνιμη διαταραχή στην οποία έχετε εισέλθει, επειδή το κόμμα σας είναι μη υφιστάμενο και εκλιπαρείτε όλοι τον εκκαθαριστή μπας και σας δεχθεί σε αυτό το καινούργιο που θα κάνει, οψέποτε το κάνει. Κατανοώ τη θέση στην οποία έχετε βρεθεί, διαλύσατε ένα κόμμα, δεν υφίστασθε ως κόμμα, δεν υπάρχει δομή γιατί περιμένετε κάποιον να σας καλέσει. Από ό,τι φαίνεται θα περιμένετε πολύ».

Όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος προέτρεψε τον υπουργό Δικαιοσύνης να μην μιλάει εκείνος για τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, ο Γιώργος Φλωρίδης σχολίασε: «η πιο έντιμη κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας έχει δύο καταδικασμένους υπουργούς για τα πιο ατιμωτικά αδικήματα που υπήρξαν ποτέ. Για παράβαση καθήκοντος, δηλαδή. Που σημαίνει ότι καταπάτησαν τον όρκο τους. Και έχουν καταδικαστικές αποφάσεις από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Φανταστείτε δηλαδή, να μην ήσασταν και το πιο καθαρό κόμμα της ιστορίας».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε τη μεγαλύτερη πολιτική σκευωρία προκειμένου να βάλει φυλακή τους πολιτικούς της αντιπάλους. «Σε ποια καθεστώτα γίνονται αυτά; Τα αυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα που λατρεύετε. Μόνο αυτά βάζουν φυλακή τους πολιτικούς τους αντιπάλους», είπε ο κ. Φλωρίδης και πρόσθεσε ότι μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία ψήφισε νόμο με τον οποίο αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα, με το κράτος δικαίου που σήμερα επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι η Ελλάδα έχει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενταχθεί το σύστημα πληρωμών στην ΑΑΔΕ. «Θα το ψηφίσετε αυτό, που κόπτεσθε για τη διαφάνεια;», είπε ο κ. Φλωρίδης. Στην αναφορά του κ. Φάμελλου ότι στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο κ.Μπαμπασίδης πήγε υπόμνημα στο Φλωρίδη για να «πετάξουν» έξω την Ευρωπαία Εισαγγελέα, ο υπουργός Δικαιοσύνης προέτρεψε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να διαβάσει τα πρακτικά της εξεταστικής, επικαλούμενος μάρτυρα που κατέθεσε ότι δεν έχει συναντήσει και δεν έχει δει τον κ. Φλωρίδη. «Μιλούν διάφοροι τύποι αναφέροντας το όνομα μου και κανένας δεν με έχει δει ποτέ και δεν με ξέρει. ΄:Αρα βρείτε άλλο τρόπο να αντιπαρατεθείτε», ανέφερε ο υπουργός.