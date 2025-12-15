Σκέρτσος: Η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα φέρει ιδιότυπο αγροτικό Grexit

Η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ οδηγεί σε ιδιότυπο Grexit, ανέφερε από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Απαντώντας σε βουλευτές της αντιπολίτευσης που τάσσονται «αναφανδόν με τα αιτήματα των αγροτών, ένα από τα οποία είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μην υπαχθεί στην ΑΑΔΕ, πάει να πει ότι έρχεστε και αναιρείτε τη συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναυαγεί το σχέδιο, και δεν αποδίδονται οι ενισχύσεις. Αυτό σημαίνει αγροτικό Grexit, και σταματήστε να κοροϊδεύετε τους αγρότες και την κοινωνία», είπε ο κ. Σκέρτσος.

Όπως εξήγησε, η αναφορά του σε «ιδιότυπο αγροτικό Grexit» σχετίζεται με τη συμφωνία που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάνω σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το οποίο έχει συμφωνηθεί από το 2024, και υλοποιείται, για τον οργανωσιακό μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, που προβλέπει ακριβώς αυτή την αναδιάρθρωση, επί τω δικαιώτερο, της κατανομής των αγροτικών ενισχύσεων στους πραγματικούς αγρότες».

Ο κ. Σκέρτσος, στην ομιλία του επί του κρατικού προϋπολογισμού 2026, αναφέρθηκε στο «ταξίδι» της χώρας προς την ευημερία και τις τέσσερις ελληνικές επιτυχίες που έχουν επιφέρει δημοσιονομικό, ψηφιακό, ενεργειακό και αμυντικό πλεόνασμα.

Στην έναρξη της ομιλίας του, ο κ. Σκέρτσος απάντησε στα ερωτήματα για το τί αποτελεί πραγματική μεταρρύθμιση, τί συνιστά πρόοδο και πώς ορίζεται η ευημερία των πολλών για την οποία δουλεύουμε. Αλλά να θυμόμαστε κι από πού ξεκινήσαμε. Από πόσο χαμηλά, ποιοί και τί μας οδήγησε στην έξοδο, σχεδόν, από την ευρωζώνη πριν από 10 χρόνια.

Όσο για το εάν βρισκόμαστε «εκεί που θα θέλαμε να βρισκόμαστε», τόνισε ότι «υπάρχουν πολλές όψεις της Ελλάδας που μας πληγώνουν και μας θυμώνουν: Κυριολεκτικά, την ίδια μέρα, που η χώρα αναλαμβάνει την ηγεσία του Eurogroup ως χώρα-πρότυπο για την οικονομική της διαχείριση, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προσβλητικές συμπεριφορές, που έρχονται από το αρχαϊκό παρελθόν των πελατειακών σχέσεων στον πρωτογενή τομέα. Είμαστε εδώ για να συγκρουστούμε με αυτές τις συμπεριφορές, που προσβάλλουν τόσο τους πολλούς νομοταγείς αγρότες όσο και κάθε πολίτη, είμαστε εδώ για να τις αλλάξουμε αυτές τις συμπεριφορές. Οι πελατειακές σχέσεις πληγώνουν την ισονομία και την ισοπολιτεία. Καθηλώνουν την ελληνική πολιτεία σε ένα παραγωγικό υπόδειγμα που δεν υπηρετεί ούτε την πρόοδο ούτε την συνοχή της κοινωνίας».

Ακολούθως, σημείωσε ότι «είμαστε ακόμη στα μισά της διαδρομής. Στα μισά ενός ταξιδιού μετασχηματισμού της χώρας, της οικονομίας, του κράτους, της κοινωνίας. Θεραπεύσαμε αυτά τα 6,5 χρόνια, τέσσερις μεγάλες πληγές. Το δημοσιονομικό και φορολογικό έλλειμμα, το ψηφιακό μας έλλειμμα, το ενεργειακό μας έλλειμμα, το γεωπολιτικό και αμυντικό έλλειμμα. Θα μετατρέψουμε και τα τέσσερα σε πλεονάσματα. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να γίνει το άλμα προς την ευημερία. Έχουμε κάνει βήματα προόδου. Όμως υπάρχουν κι άλλα οκτώ επίμονα ελλείμματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να γυρίσουν σε πλεόνασμα αξιοπρέπειας και σεβασμού για όλους: Το έλλειμμα σε μισθούς και την αγορά εργασίας, το έλλειμμα παραγωγικότητας στην οικονομία και τον πρωτογενή τομέα, το έλλειμμα στην περιφερειακή συνοχή και τις ανισότητες που βιώνουν ορεινές και νησιωτικές κοινότητες, το έλλειμμα στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών μας, το στεγαστικό έλλειμμα, το έλλειμμα σε ασφαλή και σύγχρονα μέσα μαζικής μεταφοράς, το έλλειμμα στην οργάνωση του δημόσιου χώρου και την άναρχη δόμηση, το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς που διαβρώνει την εμπιστοσύνη στην ίδια τη δημοκρατία. Όλα αυτά απαντώνται στον προϋπολογισμό του 2026, στο πολυετές μας σχέδιο το 2029 και στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούμε στο πλαίσιο του Ταμείο Ανάκαμψης όσο και του κυβερνητικού προγράμματος την επόμενη χρονιά». Και απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση ο κ. Σκέρτσος είπε: «Ας μη γινόμαστε αρνητές της προόδου που όλος ο υπόλοιπος κόσμος εκτός Ελλάδος αναγνωρίζει και επιβραβεύει στο πρόσωπο της χώρας μας».

Ο υπουργός Επικρατείας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει οικονομία επιπέδου “Α” και σημείωσε ότι αυτός είναι ο επόμενος στόχος, τώρα που αποκτήσαμε την επενδυτική κατηγορία.

Τόνισε, ακόμα, ότι η Ελλάδα, με την ιστορική ομόφωνη εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην ηγεσία του Eurogroup απέδειξε πάνω απ’ όλα, στον εαυτό της, ότι μπορεί να θέτει φιλόδοξους στόχους και να τους πετυχαίνει. «Το ότι, από κακομαθημένο παιδί της ιστορίας, που θεωρεί ότι έχει μόνο δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις, μπορούμε να τα πηγαίνουμε καλύτερα ως οικονομία από την υπόλοιπη Ευρώπη χωρίς να δημιουργούμε νέα ελλείμματα. Η ομόφωνη εκλογή της Ελλάδας στο ανώτατο το οικονομικό όργανο, λέει και κάτι ακόμα. Για την μέθοδο και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή τη μέθοδο της πολιτικής διεύρυνσης χωρίς κομματικούς διαχωρισμούς, χωρίς ηλικιακές επετηρίδες και χωρίς τεχνητούς διαχωρισμούς μεταξύ πολιτικών και τεχνοκρατών. Τη μέθοδο της φιλοαναπτυξιακής πολιτικής, που μειώνει φόρους χωρίς να υπονομεύει την δημοσιονομική υπευθυνότητα και ταυτόχρονα ψηφιοποιεί το κράτος και την οικονομία. Αυτή η μέθοδος λέει ότι, η πατρίδα μπορεί να πετύχει το καλύτερο, αρκεί να πετάξουμε από το μυαλό μας τη σκουριά του παρελθόντος. Ναι, η Ελλάδα μπορεί να πετύχει μεγάλα πράγματα. Αλλά πως; Με σκληρή και μεθοδική δουλειά με πλεονάσματα αντί για ελλείμματα, με πολιτικό πραγματισμό και με συνέπεια λόγων και έργων. Με επαγγελματισμό, στοχοθεσία, υπευθυνότητα, σοβαρότητα, μεταρρυθμίσεις, με υγιή πατριωτισμό και ταυτόχρονα με πίστη στην συλλογική δύναμη της Ευρώπης. Και όχι με τη μέθοδο του δήθεν επιδέξιου κατεργάρη της Ευρώπης που ξοδεύει σαν να μην υπάρχει αύριο ή ζητά χωρίς να προσφέρει» υπογράμμισε ο κ. Σκέρτσος.