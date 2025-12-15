Παρίσι: Ακυρώθηκε η πρωτοχρονιάτικη συναυλία στα Ηλύσια Πεδία για «λόγους ασφαλείας» – Φόβοι για τρομοκρατικές ενέργειες και βίαια επεισόδια

Για λόγους ασφαλείας και υπό το βάρος αυξημένων ανησυχιών για τρομοκρατικές ενέργειες και βίαια επεισόδια, το Παρίσι αλλάζει φέτος ριζικά τον τρόπο με τον οποίο θα υποδεχθεί το νέο έτος στη διασημότερη λεωφόρο του, τη Champs-Élysées, διατηρώντας μόνο τα πυροτεχνήματα και ακυρώνοντας την υπαίθρια συναυλία που επί δεκαετίες συγκέντρωνε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από κάθε σημείο της Γαλλίας.

Η πρωτοχρονιάτικη συναυλία στα Ηλύσια Πεδία δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος, έπειτα από απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Παρισιού, η οποία επικαλέστηκε «λόγους ασφαλείας», αναφέρει η New York Post.

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επικαλούμενο τον δήμο του Παρισιού, η απόφαση ελήφθη την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Αν και η μεγάλη συναυλία ακυρώθηκε, το παραδοσιακό θέαμα με τα πυροτεχνήματα θα πραγματοποιηθεί κανονικά και θα φωτίσει την Αψίδα του Θριάμβου τα μεσάνυχτα, με τις αρχές, ωστόσο, να καλούν τους πολίτες να το παρακολουθήσουν από την τηλεόραση και όχι διά ζώσης.

Η υπαίθρια συναυλία της Πρωτοχρονιάς, η οποία πέρυσι είχε προσελκύσει ένα ενθουσιώδες πλήθος περίπου ενός εκατομμυρίου ανθρώπων -ενώ οι εορτασμοί στα Ηλύσια Πεδία συγκεντρώνουν κόσμο στη «ομορφότερη λεωφόρο του κόσμου» εδώ και έξι δεκαετίες- ακυρώθηκε και αντικαθίσταται από ένα προηχογραφημένο βίντεο, το οποίο οι Γάλλοι θα κληθούν να παρακολουθήσουν με ασφάλεια από τα σπίτια τους.

Αύξηση βίαιων επεισοδίων

Τα Ηλύσια Πεδία έχουν μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε εστία βίας, σημειώνει η Post, με ομάδες νέων ανθρώπων, κυρίως μουσουλμάνων μεταναστών, να συρρέουν τις νυχτερινές ώρες από τα διαβόητα προάστια του Παρισιού, προκαλώντας επεισόδια, λεηλατώντας πολυτελή καταστήματα και ερχόμενοι σε συγκρούσεις με Παριζιάνους και αστυνομικούς.

«Πέρυσι, μέσα σε δύο ώρες εορτασμών της παραμονής Πρωτοχρονιάς στα Ηλύσια Πεδία είχαμε περισσότερα περιστατικά από ό,τι σε τρεις εβδομάδες Ολυμπιακών Αγώνων», δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας στο France Info.

Εκείνο το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου, σχεδόν 984 αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν και 420 άνθρωποι συνελήφθησαν, σε αυτό που η αστυνομία χαρακτήρισε «παράλογη και ενδημική βία».

«Αυτές οι πράξεις βίας είναι το αποτέλεσμα μιας καθόδου στη βαρβαρότητα», είχε δηλώσει τότε ο υπουργός Εσωτερικών, καταγγέλλοντας «δειλούς και τραμπούκους που επιτίθενται στην περιουσία συχνά απλών Γάλλων πολιτών».

«Είναι προφανές ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της μαζικής, χωρίς έλεγχο, μουσουλμανικής μετανάστευσης στην Ευρώπη», δήλωσε ο Daniel Di Martino, ερευνητής για τη μετανάστευση στο Manhattan Institute.

«Η Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια πρόβλημα τρομοκρατίας, το οποίο έχει επιδεινωθεί λόγω της ανεξέλεγκτης ισλαμικής μετανάστευσης που προέκυψε από την προσφυγική κρίση πριν από περισσότερο από μία δεκαετία».

Η απόφαση για την ακύρωση του υπαίθριου πάρτι

Η αστυνομία του Παρισιού, η οποία πίεσε τη δήμαρχο Άννα Χιντάλγκο να ακυρώσει τη συναυλία, έκανε λόγο για κινδύνους ασφαλείας, όπως «απρόβλεπτες μετακινήσεις του πλήθους», καθώς σύμφωνα με τη νομαρχία τα Ηλύσια Πεδία «δεν είναι σχεδιασμένα για να φιλοξενήσουν αυτού του είδους τις εκδηλώσεις όπου οι άνθρωποι κινούνται συνεχώς».

Ο δήμος του Παρισιού, από την πλευρά του, τόνισε τη «φιλική και οικογενειακή ατμόσφαιρα» στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι δωρεάν συναυλίες της Πρωτοχρονιάς στα Ηλύσια Πεδία το 2023 και το 2024, όπου «απαγορεύεται το αλκοόλ».

Με ένα εκατομμύριο άτομα να παρευρίσκονται πέρυσι, τα μισά από τα οποία προέρχονταν από το εξωτερικό, μια τέτοια εκδήλωση «συμβάλλει στην πολιτιστική και εορταστική ζωντάνια του Παρισιού», σχολίασε επίσης.

«Η πόλη μας φιλοξένησε με επιτυχία τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες πέρυσι, ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στον κόσμο, με αξιοσημείωτη ασφάλεια. Πώς είναι δυνατόν τώρα να μην είναι σε θέση να διοργανώσει μια συναυλία, η οργάνωση της οποίας έχει τελειοποιηθεί με τα χρόνια;», διερωτήθηκε ο γερουσιαστής του Παρισιού και υποψήφιος δήμαρχος Ian Brossat

Πιθανοί στόχοι οι υπαίθριες αγορές

Το αυξημένο επίπεδο συναγερμού δεν περιορίζεται μόνο στην Πρωτοχρονιά. Ακόμη και οι υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές αντιμετωπίζονται πλέον ως στόχοι υψηλού κινδύνου από τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας.

Σε επείγουσα επιστολή του προς τις τοπικές αρχές, προειδοποίησε για «πολύ υψηλή τρομοκρατική απειλή», κάνοντας αναφορά σε οργανώσεις όπως η αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος (ISIS), και διέταξε ενισχυμένη αστυνομική παρουσία στις χριστουγεννιάτικες αγορές, περιορισμό της πρόσβασης οχημάτων και κινητοποίηση των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Οι χριστουγεννιάτικες αγορές είναι δημοφιλείς και συμβολικοί χώροι συγκέντρωσης, που είναι πιθανό να αποτελέσουν στόχο βίαιων ή πολιτικά υποκινούμενων επιθέσεων», δήλωσε ο Λοράν Νούνιες.

Ο ίδιος υπενθύμισε την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου το 2018, όταν ο 29χρονος Σερίφ Σεκάτ, Γάλλος μαροκινής καταγωγής, τον οποίο χαρακτήρισε «γκάνγκστερ-τζιχαντιστή», άνοιξε πυρ φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ», σκοτώνοντας 5 ανθρώπους και τραυματίζοντας έντεκα. Ο δράστης έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, μέχρι σήμερα, μέσα στο 2025, έχουν αποτραπεί στη Γαλλία έξι σχέδια για τρομοκρατικές ενέργειες.

«Όταν διαβάζει κανείς την προπαγάνδα των τρομοκρατικών οργανώσεων, οι χριστουγεννιάτικες αγορές είναι στόχοι, όπως στόχοι είναι οι αστυνομικοί, οι χώροι λατρείας της εβραϊκής κοινότητας, καθώς και μια σειρά από δημόσια ιδρύματα», δήλωσε σε συνέντευξή του στη γαλλική τηλεόραση.

Σφοδρή κριτική στην ακύρωση των πρωτοχρονιάτικων εορτασμών άσκησε ο πολιτικός Μπρουνό Ρεταγιό, επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων και πρώην υπουργός Εσωτερικών, δηλώνοντας: «Δυστυχώς, στη Γαλλία υπάρχει μια τέτοια στροφή προς τη βαρβαρότητα, που τα πάντα γίνονται αφορμή για βία», χαρακτηρίζοντας την απόφαση υποχώρηση απέναντι στον φόβο.

Τον περασμένο μήνα, η Le Monde ανέφερε ότι η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα γενιά τζιχαντιστών, νεότερων σε ηλικία, λιγότερο έμπειρων και πιο απρόβλεπτων. Οι επιθέσεις που αποτράπηκαν φέτος φέρονται να είχαν σχεδιαστεί από τρομοκράτες ηλικίας από 17 έως 22 ετών.