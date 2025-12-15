Μαρία Ναυπλιώτου: «Μια ζωή είσαι σε απόλυτη πειθαρχία, μαθαίνεις να πονάς και να κάνεις παραστάσεις…»

Σύνοψη από το

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Ναυπλιώτου
Φωτογραφία: Instagram/marianafpliotou

Την Μαρία Ναυπλιώτου υποδέχτηκαν στην εκπομπή τους το πρωί της Δευτέρας (15/12) ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά. Η επιτυχημένη ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε και στην περίοδο που εργαζόταν επαγγελματικά ως χορεύτρια. Η ίδια τόνισε ότι εκείνα τα χρόνια ζούσε σε απόλυτη πειθαρχία, μίλησε για την αυστηρή διατροφή που έπρεπε να ακολουθεί, και σημείωσε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να καταπιάνεται κάποιος με αυτού του είδους την τέχνη.

Αναφερόμενη στην περίοδο που ήταν επαγγελματίας χορεύτρια, η Μαρία Ναυπλιώτου είπε ότι: «Πάρα πολύ μεγάλη πειθαρχία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εννέα η ώρα το πρωί πιάναμε την μπάρα, κάναμε το πρώτο μάθημα που ήτανε μπαλέτο, μετά κάναμε σύγχρονο, μετά κάναμε character. Αυτό πήγαινε όλη την ημέρα μέχρι το μεσημέρι και μετά κάναμε τα θεωρητικά μαθήματα. Μετά κάναμε πρόβα στο Ελληνικό Χορόδραμα για να ανέβουν οι παραστάσεις».

«Υπήρχε αυστηρή διατροφή, μας ζυγίζανε, ξεφεύγαμε, μας φωνάζανε. Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι χορευτής. Τώρα παρακολουθώ μπαλέτο, αλλά δεν κάνω. Δηλαδή αγαπώ όταν μου δίνεται η ευκαιρία να δω μία παράσταση χορού, αλλά αφού σταμάτησα δεν πήγα ξανά σε αίθουσα μπαλέτου.

Μια ζωή είσαι σε απόλυτη πειθαρχία, μαθαίνεις να πονάς και να κάνεις παραστάσεις. Πάντα έχεις να παλέψεις έναν πόνο, μία θλάση, μια τενοντίτιδα, ένα μυϊκό σπασμό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι δύσκολη η ζωή του χορευτή», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Ο λόγος που είναι τόσο αδύνατες και που επιμένουν και οι δάσκαλοι να είναι τόσο αδύνατοι οι άνθρωποι, ειδικά σε αυτό το είδος, είναι πρώτον γιατί όσο περισσότερα κιλά έχεις τόσο επιβαρύνεις τις αρθρώσεις σου και γενικά τα οστά σου, αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν πολλά σηκώματα και είναι αδύνατον αν δεν είσαι αρκετά αδύνατη, να γίνουν όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα. Μιλάμε για τεράστιες στερήσεις που σε κάποιους ανθρώπους έχουν αποδειχθεί και πολύ επικίνδυνες».

