Grok AI: Στο στόχαστρο το Χ του Έλον Μασκ για ακατάλληλο περιεχόμενο

Στο στόχαστρο διεθνών αρχών έχει βρεθεί η πλατφόρμα X του Έλον Μασκ, μετά την αποκάλυψη πως το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok AI χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σεξουαλικού περιεχομένου με γυναίκες και παιδιά, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Οι αποκαλύψεις για εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων έχουν οδηγήσει σε εισαγγελικές έρευνες σε Ευρώπη, Ινδία και Μαλαισία, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες οργανώσεις για την προστασία ανηλίκων έχουν ζητήσει άμεσα την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Η βρετανική αρχή επικοινωνιών Ofcom ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε επειγόντως με την X και την xAI, απαιτώντας εξηγήσεις για τα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με την προστασία των χρηστών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Βραζιλία, μέλος του Κοινοβουλίου ζήτησε επίσημα από τον γενικό εισαγγελέα και την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων να ανασταλεί η χρήση του Grok μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.

Το πρόβλημα οξύνθηκε μετά από καταγγελίες ότι το Grok χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τη μη συναινετική κοινοποίηση προσωπικών εικόνων, που προέρχονται από φωτογραφίες ή βίντεο αληθινών ανθρώπων. Οι εικόνες αυτές, σύμφωνα με τις καταγγελίες, κυκλοφορούν μαζικά στην πλατφόρμα X.

Παρά την κατακραυγή, η εταιρεία του Έλον Μασκ προχώρησε πρόσφατα σε ενημέρωση του Grok Imagine, ενισχύοντας τις δυνατότητες δημιουργίας εικόνων. Αν και οι ειδικοί σε ζητήματα ασφαλείας έχουν καταδικάσει ανοιχτά τη χρήση της τεχνολογίας για τέτοιες πρακτικές, ο ίδιος ο Έλον Μασκ αντέδρασε με σαρκασμό, δημοσιεύοντας εικόνες που παρήχθησαν από το Grok, ανάμεσά τους και μία που τον απεικόνιζε με μπικίνι.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, δήλωσε: «Αυτό δεν είναι πικάντικο. Είναι παράνομο. Είναι αποτρόπαιο. Είναι αηδιαστικό. Έτσι το βλέπουμε και δεν έχει θέση στην Ευρώπη».

Στο μεταξύ, το υπουργείο Πληροφορικής της Ινδίας ζήτησε από την X να πραγματοποιήσει εκτενή τεχνική και διοικητική ανασκόπηση του Grok και έδωσε προθεσμία έως τις 5 Ιανουαρίου για συμμόρφωση. Αντίστοιχα, η Μαλαισιανή Επιτροπή Επικοινωνιών και Πολυμέσων (MCMC) διερευνά τη δραστηριότητα της πλατφόρμας και ανακοίνωσε πως θα καλέσει εκπροσώπους της εταιρείας, ζητώντας από όλες τις πλατφόρμες να τηρούν τα πρότυπα διαδικτυακής ασφάλειας της χώρας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Εθνικό Κέντρο για τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση (NCOSE) ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) να ξεκινήσουν άμεση έρευνα. Η επικεφαλής νομική σύμβουλος της οργάνωσης, Ντάνι Πίντερ, υπογράμμισε ότι πρόκειται για πρωτόγνωρη υπόθεση, καθώς ελάχιστες παρόμοιες έχουν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν.

Όπως επισήμανε, οι ομοσπονδιακοί νόμοι απαγορεύουν τη δημιουργία και διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμη και αν πρόκειται για ψηφιακά παραγόμενο περιεχόμενο. Ανέφερε συγκεκριμένα τον νόμο Take It Down Act, που είχε στηρίξει η Μελάνια Τραμπ πριν από την έγκρισή του.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μιλώντας στο CNBC, δήλωσε: «Το Υπουργείο αντιμετωπίζει εξαιρετικά σοβαρά το AI-δημιουργημένο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και θα διώξει με επιμονή οποιονδήποτε παραγωγό ή κάτοχο CSAM».

Απέναντι στη θύελλα αντιδράσεων, η εταιρεία του Μασκ προχώρησε το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στην πρώτη δημόσια τοποθέτηση, αναρτώντας δήλωση στον επίσημο λογαριασμό X Safety, όπου ανέφερε: «Λαμβάνουμε μέτρα κατά του παράνομου περιεχομένου στο X, συμπεριλαμβανομένου του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αφαιρώντας το, αναστέλλοντας μόνιμα λογαριασμούς και συνεργαζόμενοι με τις τοπικές κυβερνήσεις και τις αρχές επιβολής του νόμου όπως απαιτείται».

Ο ίδιος ο Μασκ επανήλθε με ανάρτησή του λέγοντας: «Όποιος χρησιμοποιεί ή ζητά από το Grok να δημιουργήσει παράνομο περιεχόμενο θα υποστεί τις ίδιες συνέπειες όπως αν ανέβαζε παράνομο περιεχόμενο».

Την επομένη, ο υπάλληλος της xAI, Ήθαν Χε, επιβεβαίωσε μέσω X πως έγινε ενημέρωση του Grok Imagine, χωρίς όμως να διευκρινίσει αν περιορίστηκαν οι δυνατότητες δημιουργίας ακατάλληλων εικόνων.

Ο Τομ Κουίζελ, CEO της Musubi AI, κατηγόρησε ανοιχτά την xAI ότι δεν έχει ενσωματώσει ούτε τα βασικά επίπεδα ασφάλειας στη νέα έκδοση του εργαλείου, υποστηρίζοντας πως μια εταιρεία αυτού του μεγέθους θα μπορούσε εύκολα να μπλοκάρει την παραγωγή εικόνων με παιδιά ή μερική γύμνια ή να απορρίψει αιτήματα που περιλαμβάνουν «γδύσιμο» του προσώπου σε φωτογραφία.

Παρά τις καταγγελίες και τις διεθνείς έρευνες, η πλατφόρμα X συνεχίζει να συγκεντρώνει υψηλή επισκεψιμότητα. Σύμφωνα με την εταιρεία Apptopia, οι ημερήσιες λήψεις του Grok έχουν αυξηθεί κατά 54% από τις 2 Ιανουαρίου, ενώ οι λήψεις της εφαρμογής X έχουν ενισχυθεί κατά 25% τις τελευταίες τρεις ημέρες.