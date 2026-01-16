Φρίκη στην Ολλανδία: Έβαλαν φοιτητές σε κτίριο με πρόσφυγες για να τους βοηθήσουν και αυτοί τους βίαζαν και τους κακοποιούσαν

Φοιτητές στην Ολλανδία προχώρησαν σε φρικιαστικές αποκαλύψεις, για την περίοδο κατά την οποία συμμετείχαν σε ένα εγχείρημα, όταν κλήθηκαν να ζήσουν δίπλα σε 125 πρόσφυγες για να βοηθήσουν στην «ένταξή» τους στην κοινωνία. Καταγγέλλουν ότι υπέστησαν επί χρόνια σεξουαλική κακοποίηση και βία.

Το Stek Oost βρίσκεται στην περιοχή Watergraafsmeer του Άμστερνταμ. Έμοιαζε να είναι η ιδανική λύση για την κρίση στέγασης και προσφύγων. Συνολικά 125 φοιτητές και 125 πρόσφυγες θα ζούσαν δίπλα-δίπλα και μάλιστα ενθαρρύνθηκαν να «συνδεθούν» μεταξύ τους, ώστε οι μετανάστες να προσαρμοστούν πιο γρήγορα στη ζωή στην Ολλανδία.

Ωστόσο, οι φοιτητές που ζούσαν εκεί δήλωσαν στο ερευνητικό ντοκιμαντέρ Zembla ότι υπέστησαν πολλαπλές σεξουαλικές επιθέσεις, παρενόχληση, βία, καταδίωξη και μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι έλαβε χώρα ομαδικός βιασμός.

Την ιστορία δημοσιεύει σε εκτενές ρεπορτάζ της η Daily Mail.

Μία γυναίκα είπε ότι έβλεπε τακτικά «καβγάδες στον διάδρομο και μετά ξανά στο κοινόχρηστο σαλόνι». Ένας άνδρας είπε στο πρόγραμμα ότι ένας πρόσφυγας τον απείλησε με ένα μαχαίρι κουζίνας 20 εκατοστών, ενώ υποστήριξαν ότι οι πολλές αναφορές που υπέβαλαν στις αρχές, αγνοήθηκαν.

Επιπλέον, μια πρώην ένοικος είπε ότι ένας Σύρος τη βίασε αφού την προσκάλεσε στο δωμάτιό του για να δουν μια ταινία και στη συνέχεια αρνήθηκε να την αφήσει να φύγει. Η γυναίκα, που αναγνωρίστηκε μόνο ως Αμάντα, είπε: «Ήθελε να μάθει ολλανδικά, να αποκτήσει μόρφωση. Ήθελα να τον βοηθήσω».

Η Αμάντα περιέγραψε πώς της ζήτησε αρκετές φορές να πάει στο δωμάτιό του. Τελικά υπέκυψε και συμφώνησε να δουν μια ταινία μαζί. Ωστόσο, σύντομα την έκανε να νιώσει άβολα και ζήτησε να φύγει, αλλά εκείνος την παγίδευσε στο δωμάτιό του και την κακοποίησε σεξουαλικά.

Παρά το γεγονός ότι κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία μετά το περιστατικό το 2019, η αστυνομία απέσυρε την υπόθεση λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Αλλά μόλις έξι μήνες αργότερα, μια άλλη γυναίκα που ζούσε στο Stek Oost σήμανε συναγερμό για τον Σύρο, λέγοντας στην ένωση στέγασης που διαχειρίζεται το συγκρότημα ότι ανησυχούσε για την ασφάλεια της ίδιας και των άλλων γυναικών που ζούσαν εκεί.

Ωστόσο, η τοπική αρχή, η οποία είχε οργανώσει τη συμφωνία, ισχυρίστηκε ότι ήταν αδύνατο να εκδιωχθεί ο άνδρας, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ Zembla.

Μόνο όταν συνελήφθη επίσημα τον Μάρτιο του 2022, έφυγε από το συγκρότημα φοιτητών-προσφύγων. Αργότερα καταδικάστηκε για βιασμό της Αμάντα και μιας άλλης κατοίκου και το 2024 του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης μόλις τριών ετών.

Η Καρολάιν ντε Χερ, πρόεδρος της περιφέρειας Ανατολικού Άμστερνταμ, όπου βρίσκεται το Stek Oost, ισχυρίστηκε ότι ήταν νομικά δύσκολο να απομακρυνθούν άτομα από αυτά τα συγκροτήματα:

«Βλέπεις απαράδεκτη συμπεριφορά και οι άνθρωποι φοβούνται. Αλλά νομικά, αυτό συχνά δεν αρκεί για να απομακρύνεις κάποιον από το σπίτι του ή να επιβάλεις υποχρεωτική φροντίδα. Συνεχίζεις να αντιμετωπίζεις τα ίδια εμπόδια».

Σε μια άλλη υπόθεση, η Stadgenoot, η εταιρεία που διαχειρίζεται το συγκρότημα, υποψιάστηκε ότι το καλοκαίρι του 2023 έλαβε χώρα ένας «ομαδικός βιασμός» σε ένα από τα διαμερίσματά της. Η αστυνομία δήλωσε στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf ότι, αν και δεν είχε γνώση για ομαδικό βιασμό στις εγκαταστάσεις, είχε λάβει επτά αναφορές για σεξουαλική επίθεση.

Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2018, το Stek Oost έχει αντιμετωπίσει πολλές παρόμοιες κατηγορίες. Το 2022, ο ολλανδικός τηλεοπτικός σταθμός AT5 ανέφερε ότι ένας πρόσφυγας είχε κατηγορηθεί για έξι σεξουαλικές επιθέσεις μεταξύ 2018 και 2021.

Εμπλέχθηκε σε μια μακροχρόνια νομική διαμάχη με τις τοπικές αρχές, οι οποίες προσπάθησαν να τον αναγκάσουν να εγκαταλείψει το Stek Oost. Από την πλευρά της, η Stadgenoot ήθελε να κλείσει το συγκρότημα ήδη από το 2023, αλλά οι τοπικές αρχές αρνήθηκαν.

Ωστόσο, θα κλείσει μέχρι το 2028, μετά τη λήξη της σύμβασης για τη λειτουργία του χώρου.

Εν τω μεταξύ, το προσωπικό και οι φοιτητές του Stek Oost έχουν εξαντληθεί από την εμπειρία της διαβίωσης και της εργασίας τους εκεί.

Η Μαριέλ Φόπεν, που εργάζεται για την Stadgenoot, δήλωσε με απογοήτευση στο πρόγραμμα: «Ήμασταν εντελώς συγκλονισμένοι. Δεν θέλαμε πλέον να είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια του συγκροτήματος».

Πρόσθεσε: «Ήταν απλά πολύ έντονο. Ως διευθύντρια αυτών των συναδέλφων, θα έλεγα: «Αν δεν μπορώ να εγγυηθώ την ασφάλειά τους, θα έχω μια πολύ άσχημη νύχτα».