Γερμανία: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 10 τραυματίες έπειτα από σύγκρουση λεωφορείου και τρένου στο λιμάνι του Αμβούργου

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν έπειτα από σφοδρή σύγκρουση μεταξύ ενός λεωφορείου και ενός τρένου στην περιοχή του λιμανιού του Αμβούργου της Γερμανίας, όπως δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Όλα τα θύματα βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο: εκτός από τον άνθρωπο που σκοτώθηκε, ο οδηγός “χαροπαλεύει”, δύο είναι βαριά τραυματίες και άλλοι έξι είναι ελαφρά τραυματισμένοι, διευκρίνισε εκπρόσωπος των πυροσβεστών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μερικοί από τους τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ένας άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του λεωφορείου “ήταν ο τελευταίος που μπόρεσε να απεγκλωβιστεί, γιατί είχε σφηνωθεί”, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο οδηγός του τρένου δεν τραυματίστηκε.

Schwerer Unfall im Hamburger Hafen. Zug kollidiert an der Nippoldstraße mit Linienbus. 1 Toter – mehrere Verletzte – Großeinsatz der Feuerwehr. Fotos: Lenthe Medien pic.twitter.com/RRBdN5p6Fn — R_G_ (@CrimeNewsHH) January 16, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της μεγάλης περιοχής του λιμανιού του Αμβούργου, σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, “για λόγο που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί”, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι άνθρωπος που σκοτώθηκε, “υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου”.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ η εγκληματολογική διεύθυνση της αστυνομίας έχει κινητοποιηθεί για να συμμετάσχει στην έρευνα.

Ένας χώρος υποδοχής για τους συγγενείς των θυμάτων έχει διαμορφωθεί στην πλησιέστερη στάση λεωφορείου.