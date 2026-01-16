Γερμανία: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 10 τραυματίες έπειτα από σύγκρουση λεωφορείου και τρένου στο λιμάνι του Αμβούργου

Σύνοψη από το

  • Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν έπειτα από σφοδρή σύγκρουση μεταξύ λεωφορείου και τρένου στο λιμάνι του Αμβούργου. Όλα τα θύματα βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο, με τον οδηγό να «χαροπαλεύει».
  • Ο οδηγός του λεωφορείου «ήταν ο τελευταίος που μπόρεσε να απεγκλωβιστεί, γιατί είχε σφηνωθεί», ενώ ο οδηγός του τρένου δεν τραυματίστηκε. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, «για λόγο που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί». Η εγκληματολογική διεύθυνση της αστυνομίας έχει κινητοποιηθεί για την έρευνα.
Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Γερμανία, Αμβούργο, σύγκρουση τρένου λεωφορείου
πηγή: Marcus Golejewski/dpa

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν έπειτα από σφοδρή σύγκρουση μεταξύ ενός λεωφορείου και ενός τρένου στην περιοχή του λιμανιού του Αμβούργου της Γερμανίας, όπως δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Όλα τα θύματα βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο: εκτός από τον άνθρωπο που σκοτώθηκε, ο οδηγός “χαροπαλεύει”, δύο είναι βαριά τραυματίες και άλλοι έξι είναι ελαφρά τραυματισμένοι, διευκρίνισε εκπρόσωπος των πυροσβεστών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μερικοί από τους τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ένας άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του λεωφορείου “ήταν ο τελευταίος που μπόρεσε να απεγκλωβιστεί, γιατί είχε σφηνωθεί”, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο οδηγός του τρένου δεν τραυματίστηκε.

 

Γερμανία, Αμβούργο, σύγκρουση τρένου λεωφορείου
πηγή: HamburgNews

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της μεγάλης περιοχής του λιμανιού του Αμβούργου, σε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, “για λόγο που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί”, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι άνθρωπος που σκοτώθηκε, “υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου”.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ η εγκληματολογική διεύθυνση της αστυνομίας έχει κινητοποιηθεί για να συμμετάσχει στην έρευνα.

Ένας χώρος υποδοχής για τους συγγενείς των θυμάτων έχει διαμορφωθεί στην πλησιέστερη στάση λεωφορείου.

