Χανιά: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού – «Αρκεί να βρούμε τον Αλέξη» λένε οι εθελοντές

Με drones και σκυλιά οι εθελοντές στα Χανιά αναζητούν τον 33χρονο γιατρό, Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου. Οι έρευνες ξεκίνησαν ξανά την Πέμπτη, μετά την άφιξη στο νησί των 16 εθελοντών του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού.

Η κίνηση των εθελοντών από τη Θεσσαλονίκη, συσπείρωσε γύρω της και πολλές εθελοντικές ομάδες του νησιού, οι οποίες συμμετέχουν στις έρευνες, τις οποίες συνδράμουν και η ΕΛΑΣ και η Πυροσβεστική.

Ο επικεφαλής των ερευνών, πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμος, μίλησε στο Creta24, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να δουν τη φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος Αλέξης αυτή την στιγμή.

Ο κ. Ράμμος τόνισε ότι οι περιοχές που «σαρώθηκαν» χθες από τους εθελοντές, ήταν αυτές για τις οποίες υπήρχαν μαρτυρίες πως εθεάθη ο αγνοούμενος γιατρός. Κάλεσε τους πολίτες αν θυμηθούν οτιδήποτε που να σχετίζεται με την υπόθεση να απευθυνθούν στις αρχές ή τους εθελοντές, αλλά τόνισε:

«Μόνο αν είμαστε σίγουροι να λέμε τον είδαμε εδώ ή εκεί. Χθες ψάξαμε στις Καλύβες, γιατί είχαμε μια μαρτυρία ότι τον είδαν σε ένα περίπτερο, ανέφερε. Οι εθελοντές έψαξαν ακόμα και βράδυ, με θερμικές κάμερες, μέσα σε ένα ρέμα, όμως όπως τονίζει ο κ. Ράμμος, η παρουσία πολλών ανθρώπων στην περιοχή, οι οποίοι βρίσκονται στα χωράφια τους για αγροτικές εργασίες δυσκολεύουν τις έρευνες.

«Χθες αποκλείσαμε κάποια σημεία. Σήμερα ξεκινήσαμε ξανά από τον Φρε, είναι το σημείο «κλειδί» αφού εδώ βρέθηκε το αυτοκίνητο. Είχαμε άλλη μια μαρτυρία από έναν κύριο στα Πεμόνια και γι’ αυτό θα ψάξουμε σήμερα εκεί. Έχουμε μια πληροφορία για το Ρέθυμνο, έχουμε άλλη για το Ηράκλειο που ήρθε χθες, αλλά αυτά θα τα ελέγξουμε το Σάββατο», δήλωσε ο κ. Ράμμος.

Οι εθελοντές κινούνται στην περιοχή χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες.

«Σήμερα οι έρευνες γίνονται γύρω από το χωριό Πεμόνια. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και προς Άγιο Πνεύμα. Είναι μεγάλη η περιοχή και δύσβατα πολλά σημεία, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επιχείρηση», δήλωσε στο Creta24, το μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Γιώργος Kειμενουλάκης.

Έρευνες γίνονται και στο δάσος κοντά στον Φρε, οι οποίες συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη ημέρα. «Χθες ερευνήσαμε το δάσος στο Φρε, όσο γίνεται γιατί είναι πολύ δύσκολη η περιοχή, αλλά οι έρευνές μας ήταν άκαρπες. Σήμερα ο συνάδελφος Σπύρος Νηστικάκης, με τον σκύλο του, από το Ηράκλειο θα ερευνήσει το δάσος από την ανατολική πλευρά και εγώ αναμένω εντολές από τον συντονιστή», ανέφερε ο θηροφύλακας της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου, Γιάννης Γρηγοράκης.

«Τα δικά μας σκυλιά ως επί τω πλείστον είναι για τις φόλες και τα νεκρά ζώα, οπότε εμάς η έρευνά μας έχει να κάνει με το χειρότερο σενάριο, δηλαδή ο άνθρωπος να μην βρίσκεται στη ζωή, κάτι που απευχόμαστε», συμπλήρωσε.

Όπως τονίζει ο κ. Ράμος οι έρευνες είναι προγραμματισμένο να διαρκέσουν μέχρι την ερχόμενη Κυριακή, με τους εθελοντές να ελπίζουν πως μέχρι τότε θα έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τον 33χρονο γιατρό.

Όπως τα εισιτήρια της επιστροφής είναι «ανοιχτά», με τους εθελοντές να τονίζουν πως θα εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα που έχουν για να βρεθεί ο αγνοούμενος. «Αν προκύψει κάποιο στοιχείο μπορεί να καθίσουμε περισσότερο, αρκεί να βρούμε τον Αλέξη», δήλωσε ο κ. Ράμος.