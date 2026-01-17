Euroleague: Θρίαμβος της Ρεάλ στο clasico, δεν αφήνει την κορυφή η Χαποέλ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Σύνοψη από το

  • Η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε τη Μπαρτσελόνα με 80-61 στο clasico, φτάνοντας στο «δύο στα δύο» απέναντι στους Καταλανούς.
  • Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνέχισε ακάθεκτη στην κορυφή περνώντας από τη Λιόν με 81-73 επί της Βιλερμπάν, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.
  • Η Φενερμπαχτσέ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας δύσκολα της Βαλένθια με 82-79 στην Κωνσταντινούπολη, παραμένοντας κοντά στις πρώτες θέσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Euroleague: Θρίαμβος της Ρεάλ στο clasico, δεν αφήνει την κορυφή η Χαποέλ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η 22η αγωνιστική της Euroleague είχε τα πάντα: ντέρμπι, εντυπωσιακές εμφανίσεις και ανατροπές στη βαθμολογία. Η Ρεάλ Μαδρίτης διέλυσε τη Μπαρτσελόνα με 80-61 στο clasico, η Χάποελ Τελ Αβίβ συνέχισε ακάθεκτη στην κορυφή περνώντας από τη Λιόν με 81-73 επί της Βιλερμπάν, ενώ η Φενερμπαχτσέ νίκησε στη Κωνσταντινούπολη τη Βαλένθια με 82-79, παραμένοντας κοντά στις πρώτες θέσεις. Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει εύκολα της Παρτίζαν στο Βελιγράδι, ενώ ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο Μόναχο από τη Μπάγερν.

Η Ρεάλ επιβλήθηκε απόλυτα της Μπαρτσελόνα στο ευρωπαϊκό clasico, φτάνοντας στο «δύο στα δύο» απέναντι στους Καταλανούς και ισοφαρίζοντας το ρεκόρ τους (14-8). Με άμυνα-γρανίτη και απόλυτο έλεγχο των ριμπάουντ, οι Μαδριλένοι είχαν το πάνω χέρι από το ξεκίνημα, κρατώντας τη «Μπάρτσα» στους 31 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +12 (43-31).

Η διαφορά ανέβηκε ακόμη και στους 21 πόντους στο 36΄ (76-55), μετατρέποντας το clasico σε παράσταση για έναν ρόλο. Πρώτος σκόρερ ο Ουσμάν Γκαρούμπα με 16 πόντους, ενώ ο Έντι Ταβάρες, ο Μάριο Χεζόνια και ο Γκάμπριελ Ντεκ είχαν από 12. Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα, που υπέπεσε σε 15 λάθη και είχε μόλις 4/18 τρίποντα, ξεχώρισε ο Ντάριο Μπριθουέλα με 14 πόντους. Το τελικό σκορ 80-61 αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα.

Στη Γαλλία, η Χάποελ Τελ Αβίβ τα βρήκε δύσκολα απέναντι στη Βιλερμπάν, αλλά στο τέλος έδειξε γιατί βρίσκεται στην κορυφή της διοργάνωσης. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, αν και βρέθηκε πίσω με 12 πόντους στο 22΄ (45-33), αντέδρασε με άμυνα και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία.

Με τα πρώτα εύστοχα τρίποντα να έρχονται προς το τέλος της τρίτης περιόδου, οι Ισραηλινοί μετέτρεψαν το 68-68 σε 74-68 στο 35΄ και δεν κοίταξαν ξανά πίσω. Πρωταγωνιστής ήταν ο Νταν Οτούρου με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 μπλοκ, ενώ ο Ελάια Μπράιαντ πρόσθεσε 17. Για τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Γκλιν Ουάτσον με 17 πόντους. Η τελική επικράτηση με 81-73 κράτησε τη Χάποελ στην κορυφή με ρεκόρ 15-6, ενώ οι Γάλλοι έπεσαν στο 6-16.

Τέλος, στην Κωνσταντινούπολη, η Φενερμπαχτσέ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας δύσκολα της Βαλένθια με 82-79 και συνέχισε την προσπάθειά της για την κορυφή. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μπήκε δυνατά με σερί 12-0, μετατρέποντας το 16-18 σε 28-18 στο 9΄.

Παρά την αντίδραση της Βαλένθια που ισοφάρισε 30-30 στο 13΄, η Φενέρ είχε απαντήσεις, έκλεισε το ημίχρονο στο 45-34 και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε. Ο Νάντο ντε Κολό, στην επιστροφή του στην Πόλη, αποθεώθηκε από το κοινό και τελείωσε με 16 πόντους και 3 ασίστ. Ο Ουέιντ Μπόλντγουϊν πρόσθεσε 11 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ένα καθοριστικό μπλοκ στα 16΄΄ πριν τη λήξη, όταν ο Μοντέρο προσπάθησε να ισοφαρίσει. Από τη Βαλένθια ξεχώρισε ο Νέιθαν Ρίβερς με 17 πόντους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

  • Παρτιζάν–Ολυμπιακός 66-104
  • Μπάγερν Μονάχου–Παναθηναϊκός 85-78
  • Ντουμπάι–Βίρτους Μπολόνια 72-80
  • Αναντολού Εφές–Μπασκόνια 75-89
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ –Ζαλγκίρις Κάουνας 100-97
  • Αρμάνι Μιλάνο–Ερυθρός Αστέρας 96-104
  • Παρί–Μονακό 87-95
  • Φενερμπαχτσέ – Βαλένθια 82-79
  • Βιλερμπάν – Χαποέλ Τελ Αβίβ 73-81
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 80-61

Η Βαθμολογία (σε 22 αγώνες)

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Η επόμενη αγωνιστική (23η, 20/1, 21/1)

