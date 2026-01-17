Ξεκίνησαν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στην Πάτρα με το άναμμα της Καρναβαλικής Φλόγας – Δείτε φώτο και βίντεο

Με φαντασία, μουσική και κέφι, ξεκίνησαν και επίσημα οι φετινές καρναβαλικές εκδηλώσεις στην Πάτρα, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο ζωντανής περιόδου του χρόνου για την αχαϊκή πρωτεύουσα. Το εναρκτήριο λάκτισμα της αποκριάς δόθηκε από το Στέκι του Καρναβαλικού Κομιτάτου, απ’ όπου ξεχύθηκε στο κέντρο της πόλης η πρώτη καρναβαλική πομπή, γεμάτη φως και ενέργεια.

Η παρέλαση ξεκίνησε από τη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος, με τους καρναβαλιστές να δίνουν τον παλμό, ντυμένοι κυρίως στα λευκά, έχοντας επιλέξει ευρηματικές και χιουμοριστικές στολές που αποτύπωναν το πνεύμα της φετινής γιορτής. Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν μια εικόνα καθαρής χαράς και φαντασίας, με κάθε ομάδα να προσθέτει τη δική της δημιουργική πινελιά, όπως επιτάσσει η μακρά παράδοση του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική από τα πρώτα λεπτά, με τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά, να χαμογελά και να ακολουθεί τον ρυθμό της μουσικής. Τον παλμό έδινε η μπάντα κρουστών «Ταρατατζούμ», υπό τη διεύθυνση του Άκη Χατζημίκε, που μετέτρεψε τη διαδρομή σε μια δυναμική μουσική πορεία γεμάτη ρυθμό και ενθουσιασμό.

Η πομπή ολοκληρώθηκε στην Πλατεία Γεωργίου, όπου οι συμμετέχοντες ενώθηκαν με την Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών. Εκεί άναψε η Καρναβαλική Φλόγα, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη εβδομάδων κεφιού, σάτιρας και δημιουργίας, με την παράλληλη αποκάλυψη του μπάστακα να δίνει το σύνθημα για τη μεγάλη γιορτή που ακολουθεί.

