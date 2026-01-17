Εφορία: Έως το τέλος Φεβρουαρίου η προθεσμία για την τακτοποίηση «παλιών» εκκρεμοτήτων – Ποιες αφορά

Νέα «ραντεβού» στην Εφορία θα πρέπει να πραγματοποιήσουν κατά το δίμηνο του τρέχοντος έτους (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου) χιλιάδες φορολογούμενοι προκειμένου να τακτοποιήσουν τις «παλιές» εκκρεμότητές τους και να μην βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων και κυρώσεων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ενδεικτικά κάποιες από αυτές αφορούν μεταξύ άλλων στην εξόφληση του φόρου αναδρομικών για τα φορολογικά έτη 2015-2023, την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων του ΕΝΦΙΑ για το φορολογικό έτος 2024, την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στο Ε9 για μείωση ΕΝΦΙΑ έως και 90% αλλά και την εκπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας 2026.

Οι «παλιές» εκκρεμότητες

Αναλυτικά προς την Εφορία θα πρέπει να τακτοποιηθούν άμεσα:

Η εξόφληση του φόρου αναδρομικών

Μισθωτοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι θα πρέπει να εξοφλήσουν άμεσα τον φόρο για τα αναδρομικά ποσά που εισέπραξαν το 2024 για τα φορολογικά έτη 2015-2023. Η υποχρέωση αυτή αφορά όσους υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση για τα εν λόγω αναδρομικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 και που τους έχει βεβαιωθεί το ποσό του εν λόγω φόρου από την ΑΑΔΕ.

Μάλιστα ειδικοί αναφέρουν στο enikonomia.gr πως ο εν λόγω φόρος αναδρομικών θα πρέπει να εξοφληθεί σε κάποιες περιπτώσεις έως το τέλος Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και σε κάποιες άλλες όπου τα ποσά είναι άνω των 300 ευρώ θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Σε κάθε περίπτωση οι υπόχρεοι θα πρέπει να δουν τα ειδοποιητήρια τους που είναι αναρτημένα στο taxisnet καθώς σε αυτά αναγράφεται το ποσό του φόρου αναδρομικών που τους έχει βεβαιωθεί αλλά και η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του, συμπληρώνουν.

Οι πληρωμές των δύο τελευταίων δόσεων του ΕΝΦΙΑ του φορολογικού έτους 2024

Τις δύο τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ του φορολογικού έτους 2024 θα πρέπει να εξοφλήσουν άμεσα οι υπόχρεοι. Ειδικότερα, η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της 11ης μηνιαίας δόσης του φόρου είναι η 31η Ιανουαρίου 2026 και η 12η μηνιαία δόση θα πρέπει να αποπληρωθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Οι δύο αυτές προθεσμίες αφορούν και όσους έχουν εντάξει την οφειλή του ΕΝΦΙΑ στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στο Ε9 για μείωση ΕΝΦΙΑ έως και 90%

Στις 31 Ιανουαρίου 2026 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων στο έντυπο Ε9 και συγκεκριμένα στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ έως και 90%. Η προθεσμία αυτή αφορά κατά κόρον τους φορολογούμενους που έχουν διαπιστώσει κενά και παραλείψεις στα στοιχεία που αφορούν στο είδος, την ηλικία, τη θέση, την περιοχή του ακινήτου και τα εμπράγματα δικαιώματα αλλά και γενικότερα όσους επιθυμούν να κάνουν κάποιες διορθώσεις και μεταβολές των στοιχείων των ακινήτων τους στο έντυπο Ε9 στην περίπτωση που έχουν εντοπίσει λάθη.

Η εκπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας 2026

Τη δυνατότητα να καταβάλουν εκπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 έως και τις 2 Φεβρουαρίου 2026 με την επιβολή προστίμου 25% του ποσού αυτών έχουν οι ιδιοκτήτες των ΙΧ, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από την ΑΑΔΕ.

Ενώ ύστερα από αυτήν την ημερομηνία το ποσοστό του προστίμου αυξάνεται κατά 50% και 100%.

Η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ επιχειρήσεων με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία

Στις 30 Ιανουαρίου του 2026 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ (χρεωστικών – μηδενικών – πιστωτικών) από επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία:

τριμήνου του προηγούμενου έτους Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και

και μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Αυτό αφορά ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων (με βάση την ημερομηνία έναρξης εργασιών ή την επιλογή τους)

Επίσης η ίδια προθεσμία αφορά και την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους των επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία.