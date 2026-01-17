Σοβαρό τροχαίο στην Μασσαλία: Φορτηγάκι παρέσυρε μαθητές, που επέστρεφαν από σχολική εκδρομή – Τουλάχιστον 11 τραυματίες

  • Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Μασαλία, όταν φορτηγάκι που εκτελούσε παραδόσεις παρέσυρε ομάδα μαθητών την ώρα που επέστρεφαν από σχολική εκδρομή.
  • Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν έντεκα άτομα, ανάμεσά τους εννιά παιδιά, με ένα αγόρι 8 ετών να νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο.
  • Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το χειρόφρενο του βαν δεν λειτούργησε σωστά, ενώ η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας.
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Μασσαλία, όταν φορτηγάκι που εκτελούσε παραδόσεις παρέσυρε ομάδα μαθητών την ώρα που επέστρεφαν από σχολική εκδρομή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν έντεκα άτομα, ανάμεσά τους εννιά παιδιά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Provence, ο οδηγός του βαν είχε σταθμεύσει σε δρόμο με κλίση προκειμένου να παραδώσει εμπορεύματα. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το χειρόφρενο δεν λειτούργησε σωστά, με αποτέλεσμα το όχημα να κυλήσει προς τα πίσω και να πέσει πάνω σε περίπου είκοσι μαθητές και τρεις ενήλικες.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα κορίτσια και τέσσερα αγόρια ηλικίας 8 έως 11 ετών, καθώς και δύο γυναίκες 27 και 40 ετών. Ωστόσο, ένα αγόρι 8 ετών νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο, καθώς θεωρείται πως έχει υποστεί κάταγμα ή κατάγματα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου TF1.

Ο οδηγός του οχήματος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και σε τοξικολογικό έλεγχο για να διαπιστωθεί αν είχε κάνει χρήση ουσιών. Την ίδια ώρα, η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή εξ αμελείας.

06:08 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: «Πολύ ελαφριά» αποκατάσταση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο αναφέρει οργανισμός παρακολούθησης κυβερνοασφάλειας

Ο εξειδικευμένος οργανισμός παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks ανακοίνωσε πως διαπι...
05:30 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Eπιχείρηση «Αντοχή» των Ευρωπαίων, ενώ ο Τραμπ απειλεί με δασμούς όσους αντιτίθενται

Εκνευρισμένος από τις διεθνείς αντιδράσεις σχετικά με τη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε...
05:00 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροδρίγκες απομακρύνει από την κυβέρνηση τον πρώην υπουργό Βιομηχανίας, «πιστό» συνεργάτη του ανατραπέντος Μαδούρο

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως απομάκρυνε...
04:42 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Προειδοποιήσεις για τις πτήσεις πάνω από την Κεντρική και Νότια Αμερική

Την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν τις αρχές του Μεξικού να επιτρέψουν τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικώ...
