ΗΠΑ: Προειδοποιήσεις για τις πτήσεις πάνω από την Κεντρική και Νότια Αμερική

Την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν τις αρχές του Μεξικού να επιτρέψουν τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων για την καταστροφή εργαστηρίων παραγωγής φαιντανύλης, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) εξέδωσε προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω «στρατιωτικών δραστηριοτήτων» από το Μεξικό έως τον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με τη New York Times, η προειδοποίηση της FAA κάνει λόγο για «δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις», οι οποίες συνδέονται με πιθανές διακοπές στις υπηρεσίες πλοήγησης μέσω δορυφόρων, και έχει διάρκεια εξήντα ημερών.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η FAA «εξέδωσε προειδοποιήσεις με NOTAMs για συγκεκριμένους αεροπορικούς χώρους του Μεξικού, της Κεντρικής Αμερικής, του Παναμά, της Μπογοτά, της Γουαγιακίλ, της Μασατλάν και για τον εναέριο χώρο του ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού». Οι NOTAMs αφορούν «δυνητικούς κινδύνους για όλα τα αεροσκάφη σε όλα τα ύψη, συμπεριλαμβανομένων των φάσεων απογείωσης και προσγείωσης».

Στις 8 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα ξεκινούσαν σύντομα «χερσαία πλήγματα» εναντίον καρτέλ ναρκωτικών, μετά από σειρά επιθέσεων εναντίον ταχύπλοων στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης, στους βομβαρδισμούς αυτών των πλοίων σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 3 Ιανουαρίου, ο αμερικανικός στρατός είχε αιχμαλωτίσει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, οι οποίοι κατηγορούνται από την αμερικανική δικαιοσύνη για «ναρκωτρομοκρατία» και εισαγωγή τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζεύγος μεταφέρθηκε αμέσως σε αμερικανικό έδαφος.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες, τουλάχιστον 47 μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιχείρησης. Παράλληλα, οι αρχές της Κούβας είχαν ανακοινώσει ότι 32 Κουβανοί, μέλη αποσπάσματος που είχε αναλάβει την ασφάλεια του προέδρου Μαδούρο, έχασαν τη ζωή τους.