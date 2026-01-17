Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026: Ιχθύες, επιστρέφουν άνθρωποι και συζητήσεις από το παρελθόν

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (17/1/2026)

Κριός

Κριοί, πώς σας φαίνεται να ζείτε την πιο ολοκληρωμένη εκδοχή αυτού που είστε προορισμένοι να γίνετε; Στις 17 Ιανουαρίου, μια δίψα για κατάκτηση ξυπνά μέσα σας και νικά τη στασιμότητα. Ανυπομονείτε για εμπειρίες, κίνηση και αποδείξεις ότι είστε ζωντανοί. Χαμηλώστε τον θόρυβο των συνεχών ειδοποιήσεων και των εξωτερικών απαιτήσεων και ακολουθήστε την αρχαία προτροπή: Carpe Diem (Αδράξτε τη μέρα).

Ταύρος

Ταύροι, η φιλοδοξία σας αποκτά σάρκα και οστά, ζητώντας σας να ασχοληθείτε μαζί της ουσιαστικά αντί να την υπομένετε. Αν ορισμένες εργασίες σάς φαίνονται ανιαρές ή βαριές στις 17 Ιανουαρίου, δεν είναι αποτυχία της πειθαρχίας σας. Αντιθέτως, είναι μια χρήσιμη πληροφορία που σας κατευθύνει πίσω σε όσα πραγματικά σας δίνουν κίνητρο. Το Σάββατο, δώστε έμφαση στα κομμάτια της δουλειάς σας που σας προσφέρουν ικανοποίηση, αντί να αποστασιοποιηθείτε.

Δίδυμοι

Δίδυμοι, οι πνευματικές συναντήσεις «βγάζουν σπίθες» γεμάτες προοπτική στις 17 Ιανουαρίου. Οι συζητήσεις και οι ανταλλαγές απόψεων το Σάββατο ανοίγουν πόρτες σε νέα ενδιαφέροντα ή απρόσμενες συνδέσεις. Αφήστε το μυαλό σας να περιπλανηθεί ελεύθερα, γιατί αυτό που ξεκινά ως ένας απλός διάλογος μπορεί εύκολα να μεταμορφωθεί σε κάτι πιο διεγερτικό και πολυεπίπεδο. Ακολουθήστε τα νήματα που σας ενθουσιάζουν.

Καρκίνος

Καρκίνοι, η Αφροδίτη στον Υδροχόο σάς προσκαλεί να προσεγγίσετε τη φροντίδα και την ευεξία σας με φαντασία και όχι ως υποχρέωση. Ο πειραματισμός με αναβαθμισμένες ιεροτελεστίες ευεξίας, νέες μορφές διατροφής ή αισθητηριακές προσεγγίσεις στην υγεία μπορεί να σας προσφέρει μια εκπληκτική ενέργεια στις 17 Ιανουαρίου. Αναρωτηθείτε πώς η απόλαυση, η άνεση και η καινοτομία μπορούν να συνυπάρξουν στον τρόπο που φροντίζετε τον εαυτό σας.

Λέων

Λέοντες, προτού σας απορροφήσουν οι απαιτήσεις των άλλων και η καθημερινότητα αυτό το Σάββατο, κάντε μια παύση. Καθώς ο ήλιος ανατέλλει και υποδέχεστε την ημέρα, αποφασίστε τι θέλετε να δημιουργήσετε προτού αρχίσετε να καταναλώνετε (πληροφορίες και απαιτήσεις). Στις 17 Ιανουαρίου, οι στυλιστικές αλλαγές, οι αισθητικές παρεμβάσεις ή οι μικρές καλλιτεχνικές πινελιές έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Είτε πρόκειται για τον τρόπο που ντύνεστε, γράφετε, μιλάτε ή παρουσιάζετε τον εαυτό σας, οι λεπτές αλλαγές θα σας βοηθήσουν να νιώσετε ότι η έκφρασή σας ευθυγραμμίζεται εκ νέου με τον εσωτερικό σας κόσμο.

Παρθένος

Παρθένοι, οι ανέσεις που κάποτε σας έκαναν να νιώθετε ασφαλείς, μπορεί να σας φανούν ελαφρώς περιοριστικές αυτό το Σάββατο, σαν η προσωπική σας ανάπτυξη να ξεπερνά σιωπηλά τα «παλιά σας μέτρα». Στην αρχή ίσως το νιώσετε ως απώλεια, αλλά σύντομα θα καταλάβετε ότι πρόκειται για εξέλιξη. Αποβάλλετε συνήθειες, ρόλους ή ταυτότητες που κάποτε σας ταίριαζαν τέλεια, αλλά πλέον δεν συμβαδίζουν με την εξέλιξή σας. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να «χαλαρώσει». Ζήστε και αφήστε τους άλλους να ζήσουν.

Ζυγός

Ζυγοί, οι ιδέες σας αυτό το Σάββατο είναι φευγαλέες και λεπτές, αλλά αξίζει να τις «πιάσετε» πριν εξαφανιστούν. Έχετε κάτι πρόχειρο για να τις καταγράφετε, είτε είναι στυλό και χαρτί είτε η εφαρμογή σημειώσεων στο κινητό σας. Η έμπνευση μπορεί να σας συναντήσει στη μέση μιας συζήτησης. Αντιμετωπίστε αυτές τις στιγμές σαν μικρούς θησαυρούς και όχι ως υποχρεώσεις που πρέπει να εκτελέσετε αμέσως. Το να τις απαθανατίσετε είναι αρκετό. Η ομορφιά κρύβεται στην παρατήρηση.

Σκορπιός

Σκορπιοί, επενδύστε στο σπίτι σας χωρίς ενοχές αυτό το Σάββατο. Όχι μόνο ως φυσικό χώρο, αλλά ως την προσωπική σας βάση ισχύος. Η προσοχή που θα δώσετε στα θεμέλιά σας στις 17 Ιανουαρίου θα σας ανταμείψει με σταθερότητα, ιδιωτικότητα και ανανεωμένη δύναμη. Εστιάστε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που σας υποστηρίζει πραγματικά, καθώς όλα τα υπόλοιπα στη ζωή σας θα αρχίσουν να οργανώνονται γύρω από αυτό το κέντρο.

Τοξότης

Τοξότες, το Σάββατο έχετε έναν ιδιαίτερο ενθουσιασμό στο βάδισμά σας, νιώθοντας ότι η ορμή είναι με το μέρος σας. Η περιπέτεια σας καλεί και η δίψα σας για εμπειρίες είναι αυξημένη. Το να είστε λίγο ριψοκίνδυνοι μπορεί να σας ανοίξει πόρτες στις 17 Ιανουαρίου, αλλά θυμηθείτε να παραμείνετε συνειδητοί στην απόλαυση. Απολαύστε τη διαδρομή χωρίς να χάσετε εντελώς τον χάρτη. Μια δόση ηδονισμού είναι πιο γλυκιά όταν συνοδεύεται από επίγνωση.

Αιγόκερος

Αιγόκεροι, το Σάββατο η φαντασία σας ζητά να πάρει το τιμόνι. Έχετε περάσει μέσα από μια πύλη όπου οι κανόνες χαλαρώνουν και η δημιουργικότητα αποκτά προτεραιότητα έναντι της παραγωγικότητας. Αφήστε τον εαυτό σας να περιπλανηθεί σε εσωτερικά τοπία και πιθανότητες, χωρίς να απαιτείτε άμεση χρησιμότητα. Το παιχνίδι έχει τον δικό του σκοπό στις 17 Ιανουαρίου. Όσα ανακαλύψετε σε αυτούς τους ονειρικούς χώρους, μπορεί αργότερα να μεταμορφωθούν σε κάτι πολύ αληθινό.

Υδροχόος

Υδροχόοι, οι ιδέες σας είναι μεθυστικές αυτό το Σάββατο. Οι άνθρωποι έλκονται από τον τρόπο που σκέφτεστε, μιλάτε και οραματίζεστε το μέλλον. Μην περιορίζετε την ηγετική σας φύση ή την πρωτοτυπία σας από μετριοφροσύνη. Στις 17 Ιανουαρίου εμφανίζεται μια στιγμή για να γοητεύσετε τους γύρω σας. Προσελκύστε τους άλλους στην τροχιά σας μέσα από το όραμά σας και όχι με την επιβολή. Όταν εμπιστεύεστε τη φωνή σας, το κοινό δημιουργείται από μόνο του.

Ιχθύες

Ιχθύες, συνδέσεις από το παρελθόν μπορεί να επανέλθουν στο προσκήνιο στις 17 Ιανουαρίου. Όχι για να σας εγκλωβίσουν στη νοσταλγία, αλλά για να σας αποκαλύψουν τι έχει αλλάξει. Παλιές συζητήσεις, άνθρωποι ή συναισθήματα αναδύονται ξανά, ώστε να μπορέσετε να τα αντιμετωπίσετε από μια νέα οπτική γωνία. Δώστε προσοχή σε ό,τι εξακολουθεί να έχει απήχηση μέσα σας και σε ό,τι όχι. Δεν πρόκειται τόσο για το άνοιγμα παλιών θυρών, όσο για την αναγνώριση της απόστασης που έχετε διανύσει από την τελευταία φορά που βρεθήκατε σε εκείνο το σημείο.