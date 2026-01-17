Κώστας Φραγκολιάς για Μαγγίρα – Παπανώτα: «Μπέττυ μου, κάνε επιτέλους αυτό που πρέπει μπας και ηρεμήσουμε»

Με αφορμή τη νέα θεατρική παράσταση στην οποία συμμετέχει, ο Κώστας Φραγκολιάς μίλησε στις κάμερες και στους δημοσιογράφους, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται στην εκπομπή Breakfast@Star το πρωί της Παρασκευής. Ο γνωστός παρουσιαστής και μοντέλο αναφέρθηκε τόσο στη «διαμάχη» μεταξύ Μπέττυς Μαγγίρα και Δημήτρη Παπανώτα, όσο και στη δική του άποψη για το τι σημαίνει καψούρα μέσα σε μια σχέση.

Αρχικά, ο Κώστας Φραγκολιάς παραδέχτηκε πως κάποιες φορές νιώθει αμήχανα με τα όσα λέει ο Δημήτρης Παπανώτας on air στο Happy Day. «Καμιά φορά νιώθω φουλ άβολα με τις δηλώσεις που κάνει ο Δημήτρης Παπανώτας στο Happy Day. Του τα χώνω μετά στο αμάξι αλλά τι να κάνουμε. Ρε τι τραβάω μ’ αυτή την κόντρα (σ.σ. με την Μπέττυ Μαγγίρα)! Προφανώς ξανάρθε στο προσκήνιο γιατί η Μπέττυ δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Μπέττυ μου, καν’ το επιτέλους μπας και ηρεμήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής μίλησε για το πώς αντιλαμβάνεται την έννοια της καψούρας στις σχέσεις. «Σε μια σχέση είσαι στην αρχή λίγο στα μέλια και κάποια πράγματα τα παραβλέπεις. Μετράς την καψούρα σου. Η καψούρα μένει σε μια σχέση όσο είναι καλή η ερωτική επαφή και ό,τι αυτό εμπεριέχει», σημείωσε ο Κώστας Φραγκολιάς.

«Όσο αυτά τα θέλεις, τα γουστάρεις, τα ποθείς και βγαίνουν και είσαι με τα μπούνια, ε, τόσο κρατάει και η καψούρα. Εγώ δίνω πιο πολύ βάση σ’ αυτό, εννοείται», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.